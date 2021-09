MULHOUSE LES SCORPIONS

Saison 2020/2021: 8e







L’entraîneur: Alexandre Gagnon (Canada)

Alexandre Gagnon poursuit sa deuxième saison sur le banc des Scorpions, il renouvelle une partie de son effectif avec 11 départs, et 9 arrivés qui viennent s’ajouter au reste de l’équipe. Pour ce recrutement son réseau a été un atout en faisant signer des joueurs expérimentés et chevronnés pour disputer un championnat relevé. En misant sur une équipe disposant d’un Powerplay renforcé pourrait déjouer les pronostics à cinq contre cinq face aux grosses écuries de la Magnus, voir créer la surprise. C’est sur cette base qu’Alexandre Gagnon poursuit la construction de son équipe avec comme objectif une qualification en Playoffs.





La défense:



Le départ de Quentin Papillon pour la Norvège a causé une grosse perte dans la cage des Scorpions, mais son remplacement est assuré par le jeune Canadien Anthony Moronne qui a fait ses classes en QMJHL après un passage en Autriche la saison dernière avec l’équipe de Lusteneau. Anthony découvrira la Ligue Magnus où il aura comme co-équipier Isaac Charpentier 22 ans lui aussi, mais le cerbère Français a lui déjà connu les matchs de Magnus avec Epinal, Angers puis Mulhouse, Expérimenté Isaac reste toujours prêt pour enfiler le bleu de chauffe et défendre le but Mulhousien.



L’arrière garde enregistre les départs du Vétéran Russe Andrei Esipov parti rejoindre Metz (D3) pour un nouveau challenge. Vincent Melin à lui rejoint Cergy, Danick Crête les Aigles de Nice et Yoann Salve pour une destination encore inconnue.

A 31 ans passé par les championnats ECHL, EIHL Shawn Boutin, défenseur expérimenté est solidement armé pour rivaliser avec les adversaires de Ligue Magnus, il devrait être l’un des leaders de la défense Mulhousienne. L’international Italien Phil Pietroniro rejoint les rangs des Scorpions de double nationalité Italo Canadienne en provenance de Cortina Phil découvrira lui aussi le championnat de France. Nikita Shalei à 20 ans est en constante progression formé à Anglet puis Gap et Grenoble il a pu évoluer dans l’effectif de Chambéry (D1) et Vaujany (D2) où il a pu évoluer avec Chambéry en 2019/2020 sour les ordres de l’actuel coach des Scorpions Alexandre Gagnon

Lélian Vix jeune défenseur U20 qui a évolué avec Strasbourg (U20) rejoint l’effectif où il pourra jouer avec la D1 de l’Etoile Noire de Strasbourg et avec les Scorpions dans le cadre d’une licence bleue.

Capitaine des Scorpions et véritable pièce maitresse de la défense Alsacien Kevin Hecquefeuille International Français re-signe pour une 5e saison consécutive. Le Finlandais Jerry Laakso est lui reconduit pour sa 3e saison arrivée en Alsace lors de la 2019/2020 où il a fait forte impression endossant depuis la saison dernière la responsabilité d’être Assistant de l’équipe, Ivan Esipov 19 ans Fils de Andrei poursuit son apprentissage avec Mulhouse pour une 3e saison où il pourrait engranger encore un peu plus de temps de jeu. Lélian Vix jeune défenseur U20 qui a évolué avec Strasbourg (U20) pourra jouer avec la D1 de l’Etoile Noire et avec les Scorpions dans le cadre d’une licence bleue.



Crédit Photo: Jean Marc Lestage Jonathan Lessard



poursuit sa deuxième saison sur le banc des Scorpions, il renouvelle une partie de son effectif avec 11 départs, et 9 arrivés qui viennent s’ajouter au reste de l’équipe. Pour ce recrutement son réseau a été un atout en faisant signer des joueurs expérimentés et chevronnés pour disputer un championnat relevé. En misant sur une équipe disposant d’un Powerplay renforcé pourrait déjouer les pronostics à cinq contre cinq face aux grosses écuries de la Magnus, voir créer la surprise. C’est sur cette base qu’poursuit la construction de son équipe avec comme objectif une qualification en Playoffs.Le départ depour la Norvège a causé une grosse perte dans la cage des Scorpions, mais son remplacement est assuré par le jeune Canadienqui a fait ses classes en QMJHL après un passage en Autriche la saison dernière avec l’équipe de Lusteneau. Anthony découvrira la Ligue Magnus où il aura comme co-équipierr 22 ans lui aussi, mais le cerbère Français a lui déjà connu les matchs de Magnus avec Epinal, Angers puis Mulhouse, Expérimenté Isaac reste toujours prêt pour enfiler le bleu de chauffe et défendre le but Mulhousien.L’arrière garde enregistre les départs du Vétéran Russeparti rejoindre Metz (D3) pour un nouveau challenge.à lui rejoint Cergy,es Aigles de Nice etpour une destination encore inconnue.A 31 ans passé par les championnats ECHL, EIHLdéfenseur expérimenté est solidement armé pour rivaliser avec les adversaires de Ligue Magnus, il devrait être l’un des leaders de la défense Mulhousienne. L’international Italienrejoint les rangs des Scorpions de double nationalité Italo Canadienne en provenance de Cortina Phil découvrira lui aussi le championnat de France.à 20 ans est en constante progression formé à Anglet puis Gap et Grenoble il a pu évoluer dans l’effectif de Chambéry (D1) et Vaujany (D2) où il a pu évoluer avec Chambéry en 2019/2020 sour les ordres de l’actuel coach des Scorpions Alexandre Gagnonjeune défenseur U20 qui a évolué avec Strasbourg (U20) rejoint l’effectif où il pourra jouer avec la D1 de l’Etoile Noire de Strasbourg et avec les Scorpions dans le cadre d’une licence bleue.Capitaine des Scorpions et véritable pièce maitresse de la défense AlsacienInternational Français re-signe pour une 5e saison consécutive. Le Finlandaisest lui reconduit pour sa 3e saison arrivée en Alsace lors de la 2019/2020 où il a fait forte impression endossant depuis la saison dernière la responsabilité d’être Assistant de l’équipe,19 ans Fils de Andrei poursuit son apprentissage avec Mulhouse pour une 3e saison où il pourrait engranger encore un peu plus de temps de jeu.jeune défenseur U20 qui a évolué avec Strasbourg (U20) pourra jouer avec la D1 de l’Etoile Noire et avec les Scorpions dans le cadre d’une licence bleue.

Les attaquants



La moitié de l’offensive des Scorpions est partie, Ten Braak, Msumbu, Downey pour un nouveau challenge en D1, Marcotte, Robichaud, Campbell, n’ont pas encore communiqué officiellement sur leur destination. Le coach Gagnon reste confiant en conservant ses éléments Milan Jurik, Jonathan Lessard Assistants la saison dernière. Les Français Jordan Mugnier, Teemu Loizeau, Samuel Rousseau, Corentin Chruchandeau, Antonin Germond poursuivent l’aventure dans le Haut-Rhin. Le Canadien Olivier labelle arrive en provenance de Bordeaux. Matthew Pistilli Canadien au gros gabarit d’1m88 pour 99 Kg très efficace face à la cage a longtemps évolué dans le championnat Américain ECHL, AHL, avant de rejoindre le Danemark puis l’Allemagne, son profil ne fait aucun doute il sera un joueur clé sur les unités spéciales. Chad Pietroniro Italo-Canadien arrive avec son frère depuis Cortina où la complémentarité est une force pour les deux frères qui ne laisseront aucune chance à leurs adversaires. Timothé Quattrone 20 ans a joué sous la direction du coach Gagnon il y a 2 ans avec Chambéry (D1) Timothé a déjà connu la Ligue Magnus à plusieurs reprises avec les Brûleurs de Loups de Grenoble, il y retrouvera son co-équipier de l’équipe de France U18 Samuel Rousseau. Dante Salituro arrive de Norvège mais il a une expérience des championnats professionnels Américain ECHL et AHL petit gabarit d’1m73 évolue aussi bien au centre qu’à l’aile, sa vitesse de patinage devrait faire de lui un véritable poison pour les défenses.





Les ambitions



Les Scorpions partiront avec un handicap de 6 points de pénalités au classement.

Le club mulhousien est sanctionné d’un retrait de six points ferme pour comptabilisation non conforme de documents comptables transmis et de 8300 € d’amende avec sursis pour non-respect des mesures d’encadrement décidées par la CNSCG le 23 octobre 2020.

Pour le coach Gagnon il s’agit de 2 victoires pour combler le retard et entrer dans la course aux Playoffs, car pour cette deuxième saison à la tête des Scorpions le projet d’Alexandre Gagnon est bien l’accession aux phases finales et de jouer les troubles fêtes. L’effectif 2021/2022 en a largement les moyens





Le joueur à suivre



Dante Salituro a débuté son hockey mineur avec l’équipe de Ottawa 67’s puis a rejoint les ligues Américaines AHL et ECHL, avec un court passage en Liiga Finlandaise il retrouve l’ECHL et la Norvège en 2020/2021. Cette saison il rejoint les Scorpions et la France où il découvrira le championnat d’Elite Français. Le natif de Toronto devrait évoluer au centre de l’attaque Mulhousienne avec la possibilité de jouer à l’aile. Son expérience des différents championnats est un plus pour l’équipe car son adaptation devrait se faire rapidement. Sa rapidité et sa vitesse d’exécution feront de lui l’attraction de l’équipe et le joueur à surveiller de près. Bien qu’il ait grandi et été à l’école avec Connor McDavid, Dante devrait être un joueur d’avenir avec Mulhouse.







Les Scorpions débuteront la Ligue Magnus avec un Handicap de -6 Pts, Le club de Mulhouse a été sanctionné d’un retrait de six points ferme par la CNSCG. L’Equipe Alsacienne doit tout faire pour gommer ce handicap au plus vite et entrer dans la course à la Magnus dès les premières journées.