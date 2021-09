Hockey sur glace - Ligue Magnus LM : Résumés VIDEO de la 1ère journée Résumé VIDEO des rencontres de la 1ère journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) Média Sports Loisirs / FANSEAT, Hockey Hebdo La redaction / cs le 21/09/2021 à 23:11 Tweeter Première journée

Mardi 21 septembre 2021 RESUMES VIDEO Mulhouse vs Nice

4 - 3 (1-0 3-2 0-1)



Chamonix vs Gap

3 - 4 (0-1 0-2 3-0 0-0 0-1) tab



Rouen vs Bordeaux

3 - 2 (1-0 2-1 0-1)



Amiens vs Angers

3 - 5 (2-0 1-1 0-4)



Anglet vs Cergy-Pontoise 2 - 4 (0-1 1-2 1-1)

