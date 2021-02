Hockey sur glace - Ligue Magnus LM : RESUMES VIDEO des rencontres d'hier. Retour en vido des rencontres disputes hier, le vendredi 12 fvrier 2021. Mdia Sports Loisirs / FANSEAT, Hockey Hebdo Redaction/cs/Fanseat le 13/02/2021 08:20 Tweeter

Vendredi 12 février 2021





J16 - ANGLET vs ANGERS

3 - 10 (1-4 0-2 2-4 )



J17 CHAMONIX vs MULHOUSE

0 - 4 (0-1 0-2 0-1)



J18 - GAP vs BRIANCON

2 - 4 (0-0 1-0 1-3)



J22 - GRENOBLE vs NICE

6 - 2 (2-0 3-1 1-1 )



Samedi 13 février 2021



J12 - CERGY PONTOISE vs AMIENS

0 - 0



