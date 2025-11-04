 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la 27ème journée
 
Retrouvez tous les moments forts de la 27ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo GB le 26/12/2025 à 11:31
 
Amiens VS Bordeaux
1 - 2



Vidéo réalisée par 
 
 
 
Gap VS Chamonix
5 - 2


 
Vidéo réalisée par
 
 
Grenoble VS Angers
3 - 1


 
Vidéo réalisée par

 
  
Marseille VS Briançon
1 - 4


 

Vidéo réalisée par

 
 
Nice VS Rouen
2 - 5

 

Vidéo réalisée par

 
 
Cergy VS Anglet
8 - 0



Vidéo réalisée par



