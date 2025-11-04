Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Vidéos : Les moments forts de la 28ème journée Retrouvez tous les moments forts de la 28ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 31/12/2025 à 14:30 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 28ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Briançon VS Nice

4 – 3 Prl







Vidéo réalisée par



Rouen VS Cergy

4 - 2







Vidéo réalisée par



Chamonix VS Marseille

3 - 5







Vidéo réalisée par



Angers VS Amiens

4 - 1







Vidéo réalisée par



Anglet VS Grenoble

2 - 4







Vidéo réalisée par



Bordeaux VS Gap

5 - 4



Vidéo réalisée par









