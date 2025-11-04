Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la 28ème journée
Retrouvez tous les moments forts de la 28ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 31/12/2025 à 14:30
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la 28ème journée du championnat français élite de hockey sur glace
Briançon VS Nice
4 – 3 Prl
Vidéo réalisée par
Rouen VS Cergy
4 - 2
Vidéo réalisée par
Chamonix VS Marseille
3 - 5
Vidéo réalisée par
Angers VS Amiens
4 - 1
Vidéo réalisée par
Anglet VS Grenoble
2 - 4
Vidéo réalisée par
Bordeaux VS Gap
5 - 4
Vidéo réalisée par
