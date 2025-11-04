 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la 28ème journée
 
Retrouvez tous les moments forts de la 28ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 31/12/2025 à 14:30
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la 28ème journée du championnat français élite de hockey sur glace

 
Briançon VS Nice
4 – 3 Prl


 
Vidéo réalisée par
   
 

Rouen VS Cergy
4 - 2


 
Vidéo réalisée par
   
 

Chamonix VS Marseille
3 - 5


 
Vidéo réalisée par
   
 

Angers VS Amiens
4 - 1
 

 
Vidéo réalisée par
   
 

Anglet VS Grenoble
2 - 4
 

 
Vidéo réalisée par
   
 

Bordeaux VS Gap
5 - 4
  
 
Vidéo réalisée par



Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - LM - Vidéos : Les moments forts de la 28ème journée


 
 
 
 
