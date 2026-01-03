Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Vidéos : Les moments forts de la 29ème journée Retrouvez tous les moments forts de la 29ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo GB le 03/01/2026 à 17:15 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 29ème journée du championnat français élite de hockey sur glace



Gap VS Angers

1 - 4







Vidéo réalisée par



Nice VS Marseille

0 - 2







Vidéo réalisée par

Grenoble VS Rouen

5 - 1







Vidéo réalisée par



Amiens VS Anglet

5 - 3







Vidéo réalisée par

Bordeaux VS Chamonix

3 - 0







Vidéo réalisée par



Cergy VS Briançon

11 - 4







Vidéo réalisée par





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...