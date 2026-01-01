 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la 31ème journée
 
Retrouvez tous les moments forts de la 31ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo GB le 10/01/2026 à 11:52
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 31ème journée du championnat français élite de hockey sur glace



Gap VS Rouen
Amiens VS Briançon
Bordeaux VS Anglet
Grenoble VS Marseille
Angers VS Chamonix
Cergy-Pontoise VS Nice
