|Hockey sur glace - Ligue Magnus
|LM - Vidéos : Les moments forts de la 31ème journée
|Retrouvez tous les moments forts de la 31ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
|Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo
GB le 10/01/2026 à 11:52
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la 31ème journée du championnat français élite de hockey sur glace
Gap VS Rouen
1 - 7
Amiens VS Briançon
3 - 2
Bordeaux VS Anglet
8 - 2
Grenoble VS Marseille
7 - 1
PAS DE VIDEO FOURNIE PAR SPORTWAY – MAGNUS TV
Angers VS Chamonix
6 - 2
Cergy-Pontoise VS Nice
1 - 2
