Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Vidéos : Les moments forts de la 32ème journée Retrouvez tous les moments forts de la 32ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 14/01/2026 à 13:30 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 32ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Anglet VS Angers

0 - 7







Vidéo réalisée par



Nice VS Grenoble

1 - 4





Vidéo réalisée par

Rouen VS Bordeaux

6 - 2







Vidéo réalisée par Marseille VS Amiens

1 – 0 TAB







Vidéo réalisée par Briançon VS Gap

4 - 2







Vidéo réalisée par

Cergy-Pontoise VS Chamonix

8 - 2







Vidéo réalisée par







© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







