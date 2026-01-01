 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la 32ème journée
 
Retrouvez tous les moments forts de la 32ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 14/01/2026 à 13:30
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 32ème journée du championnat français élite de hockey sur glace


Anglet VS Angers
0 - 7



Vidéo réalisée par

 

Nice VS Grenoble
1 - 4
 
 

Vidéo réalisée par
 

Rouen VS Bordeaux
6 - 2



Vidéo réalisée par
 
 
Marseille VS Amiens
1 – 0 TAB



Vidéo réalisée par
 
 
Briançon VS Gap
4 - 2



Vidéo réalisée par
 
 
Cergy-Pontoise VS Chamonix
8 - 2



Vidéo réalisée par




