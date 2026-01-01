Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Vidéos : Les moments forts de la 33ème journée Retrouvez tous les moments forts de la 33ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 17/01/2026 à 11:00 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 33ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Chamonix VS Anglet

7 - 2







Vidéo réalisée par

Amiens VS Nice

2 - 3 Prl







Vidéo réalisée par

Bordeaux VS Briançon

4 - 3 Prl







Vidéo réalisée par

Grenoble VS Cergy

4 - 0







Vidéo réalisée par

Gap VS Marseille

4 - 3 Prl







Vidéo réalisée par



Angers VS Rouen

La rencontre sera jouée le 16 février 2026











