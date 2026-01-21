Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Vidéos : Les moments forts de la 34ème journée Retrouvez tous les moments forts de la 34ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 21/01/2026 à 17:30 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 34ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Rouen VS Chamonix

5 - 1







Vidéo réalisée par

Grenoble VS Amiens

5 - 2







Vidéo réalisée par

Cergy-Pontoise VS Gap

5 -4 Prl







Vidéo réalisée par

Nice VS Bordeaux

5 - 4 Tab







Vidéo réalisée par



Match avancé 34ème Journée joué le 18/01/2026

Briançon VS Anglet

3 - 2 Prl







Vidéo réalisée par

Report le mercredi 21 janvier 2026

Marseille VS Angers

0 - 0





Vidéo réalisée par © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







