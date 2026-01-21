Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la 34ème journée
Retrouvez tous les moments forts de la 34ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 21/01/2026 à 17:30
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la 34ème journée du championnat français élite de hockey sur glace
Rouen VS Chamonix
5 - 1
Vidéo réalisée par
Grenoble VS Amiens
5 - 2
Vidéo réalisée par
Cergy-Pontoise VS Gap
5 -4 Prl
Vidéo réalisée par
Nice VS Bordeaux
5 - 4 Tab
Vidéo réalisée par
Match avancé 34ème Journée joué le 18/01/2026
Briançon VS Anglet
3 - 2 Prl
Vidéo réalisée par
Report le mercredi 21 janvier 2026
Marseille VS Angers
0 - 0
Vidéo réalisée par
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
