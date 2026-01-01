Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Vidéos : Les moments forts de la 35ème journée Retrouvez tous les moments forts de la 35ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 24/01/2026 à 11:15 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 35ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Rouen VS Briançon

1 - 2 TAB







Vidéo réalisée par

Gap VS Grenoble

3 - 7







Vidéo réalisée par

Chamonix VS Amiens

3 - 1







Vidéo réalisée par

Bordeaux VS Cergy-Pontoise

5 - 2







Vidéo réalisée par

Angers VS Nice

5 - 3







Vidéo réalisée par

Anglet VS Marseille

3 - 4 TAB







Vidéo réalisée par © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







