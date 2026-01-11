Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la journée du 11 janvier
Retrouvez tous les moments forts de la journée du dimanche 11 janvier 2026 du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 12/01/2026 à 19:30
Tweeter
La journée du dimanche 11 janvier est constituée de matchs reportés et avancés du championnat
Report match de la 15ème journée
Grenoble VS Cergy-Pontoise
4 - 5 Prl
Vidéo réalisée par
Report match de la 24ème journée
Chamonix VS Rouen
4 - 3 Prl
Vidéo réalisée par
Match avancé de la 32ème journée
Anglet VS Angers
0 - 7
Vidéo réalisée par
