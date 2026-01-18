Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la journée du 18 janvier
Retrouvez tous les moments forts de la journée du dimanche 18 janvier 2026 du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 19/01/2026 à 20:00
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la journée du 18 janvier du championnat français élite de hockey sur glace, constituée d'un report de la 22ème journée et d'un match avancé de la 34ème journée.
Report 22ème journée
Bordeaux VS Grenoble
4 - 2
Vidéo réalisée par
Match avancé 34ème Journée
Briançon VS Anglet
3 - 2 Prl
Vidéo réalisée par
