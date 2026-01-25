 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la journée du 25 janvier 2026
 
Les moments forts de la journée du 25 janvier championnat français élite de hockey sur glace. Match déplacé de la 14ème journée
 
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 27/01/2026 à 23:19
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Match déplacé de la 14ème journée


Briançon VS Rouen
2 - 0

ATTENTION LE SCORE AFFICHE DANS LA VIDEO EST FAUX





Vidéo réalisée par
 


Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - LM - Vidéos : Les moments forts de la journée du 25 janvier 2026
 
 
Réactions sur l'article
 
 
