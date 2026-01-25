Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus
LM - Vidéos : Les moments forts de la journée du 25 janvier 2026
Les moments forts de la journée du 25 janvier championnat français élite de hockey sur glace. Match déplacé de la 14ème journée
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 27/01/2026 à 23:19
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la journée du 25 janvier championnat français élite de hockey sur glace.
Match déplacé de la 14ème journée
Briançon VS Rouen
2 - 0
ATTENTION LE SCORE AFFICHE DANS LA VIDEO EST FAUX
Vidéo réalisée par
