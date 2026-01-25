Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Vidéos : Les moments forts de la journée du 25 janvier 2026 Les moments forts de la journée du 25 janvier championnat français élite de hockey sur glace. Match déplacé de la 14ème journée Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 27/01/2026 à 23:19 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la journée du 25 janvier championnat français élite de hockey sur glace.

Match déplacé de la 14ème journée





Briançon VS Rouen

2 - 0



ATTENTION LE SCORE AFFICHE DANS LA VIDEO EST FAUX











Vidéo réalisée par



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...