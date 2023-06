LacoupeStanley @StanleyCup



Après l’espoir de la victoire des Panthers en temps additionnel au match 3, Vegas était revenue gagner le match 4 sur leurs terres. Mais quoi de mieux que de gagner chez soi, sous les yeux des siens, de son clan, qui hurle sa joie dorée dans les gradins ? Pas grand-chose. Et c’est à cette joie qu’ont gouté les Golden Knights, grands vainqueurs de cette nuit.



Le premier tiers était vraiment agréable à regarder et laissait encore place à toute éventualité de victoire pour la Floride. On a déjà vu des remontée bien plus impressionnantes que deux simples buts à la fin des premières vingt minutes !



Pour une fois, le jeu, bien qu’un peu frénétique était assez déployé et fluide. Certains passages de ce premier vingt donnaient même parfois l’impression d’être tournés en accéléré tellement les joueurs se pourchassaient sur la glace avec rapidité et presque élégance. (Peut-être était-ce aussi l’effet produit sur le spectateur européen obligé de regarder des matchs à 2h00 du matin… Hockey ou sommeil, certains diront que le choix est vite fait).



Le premier but pose la pierre angulaire de la victoire, marqué par Mark Stone, capitaine de ces messieurs, et en infériorité s’il vous plait (le Canadien Keegan Kolesar était en prison).

Expressive Mark Stone followed by a relieved Keegan Kolesar. 🫡 pic.twitter.com/EdK3HaXsUR — Sportsnet (@Sportsnet) June 14, 2023



Le deuxième but du tiers commence par un très bel arrêt de Bobrovsky mais tout s’embrouillonne très rapidement autour de la cage, joueurs d’un camp et de l’autre se mélangent, commencent à se battre, on ne comprend plus rien (surtout à 2h00 du matin, au risque de se répéter) mais Hague est assez malin pour trouver la faille. Un but de défenseur en plus : on aime !



Pour comprendre par soi-même la faille trouvée par Hague :

NIC HAGUE FINDS THE LOOSE PUCK AND VEGAS TAKES THE 2-GOAL LEAD 🤯 pic.twitter.com/sA36xrRUc3 — Sportsnet (@Sportsnet) June 14, 2023

Deuxième tiers et cage ouverte : Pauvre Bobrovsky : humilié jusqu’au trognon, ce pauvre goalie, qu’après quatre buts en 9 minutes, on n’a même pas rappelé sur le banc. 5 buts en un tiers dont quatre pour Vegas, pour le moral des troupes… voilà qui est tout sauf reposant. Déjà, dès le début de ces vingt minutes neuves, on sent la Floride beaucoup plus hésitante qu'avant, partant moins à l’attaque, sans initiative majeure ; observant et laissant jouer plus qu’active. Certes, les rouges de ce tournoi ne souhaitent pas rester en arrière et envoie Ekbald, défenseur aussi, marquer contre Hill. Mais ça ne suffit pas, loin de là.





De la fin du deuxième tiers, on retiendra plusieurs choses, à défaut de faire la liste exhaustive des buts marqués. D’abord, le style de jeu brutal et opportuniste de Marchessault qui laboure la cage revient plusieurs fois, triomphalement efficace, partout à rôder exactement là où ses coéquipiers l’attendent et jamais là où ses adversaires, eux l’attendent.



Ensuite, le mental de Bobrovsky qui finit par n’en prendre un coup que bien après le deuxième tiers où ses arrêts ou tentatives d’arrêts sont toujours la preuve qu’il ne ménage pas ses efforts. (Son arrêt, fesses dans les filets, raidi au maximum, avec l’équivalent de la moitié de l’effectif sur glace coincé avec lui dans la cage, était bien agréable à regarder).



Il y a le doublé du capitaine, Stone, enfin (qui triplera, à la fin en cage vide, marquant ainsi un tour du chapeau), qui marque en véritable chevalier qu’il est, à genou, dans ce match qui est une consécration.