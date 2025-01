Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Lugano à l'honneur (ou pas) Quatre départs et une arrivée au HCL, une prolongation lausannoise et Sakari Manninen. Suisse, Hockey Hebdo Stéphane Ducret / Roxane Gindre le 17/01/2025 à 11:28 Tweeter CLASSEMENT





LUGANO Au revoir tout le monde

Depuis la Cornèr Arena, c’est LA nouvelle de la semaine. Des têtes sont tombées, et des têtes pensantes ! Luca Gianinazzi (head coach), Krister Cantoni et Kalle Kaskinen (entraîneurs adjoints), ainsi que Hnat Domenichelli (directeur sportif) ont tous été remerciés par la direction du club tessinois. Les Bianconeri (surnom donné aux membres du club en référence à ses couleurs : le noir et le blanc en italien) évoluaient sous la houlette du finlandais Antti Törmänen, fraîchement débarqué en cours de saison, pour la conduite des entraînements. Uwe Krupp na prvním tréninku Lugana! 🇩🇪



"Musíme začít od nuly, tým musí být otevřený změnám. Chceme spolehlivost. Tým má techniku, mobilitu a je fyzicky silný. Jsou to puzzle s mnoha dílky." pic.twitter.com/2bBmTM84g7 — Švýcarský Hokej (@svycarskyhokej) January 15, 2025

Cependant, Uwe Krupp (ci-dessus), 59 ans, prend les rênes du HC Lugano. Cet ancien défenseur ouest-allemand a passé 17 saisons en NHL avant de revenir en Europe à la fin de sa carrière. Et c’est une légende. C’est lui qui a marqué le but gagnant pour la victoire de la Stanley Cup pour le Colorado Avalanche.



Ancien head coach de l'équipe nationale allemande, ainsi que des équipes de Köln, Berlin et du Sparta Prague, il s'installe en Suisse pour la première fois de sa carrière.

LAUSANNE

Makai Holdener au service du lion L'attaquant de 27 ans - sous contrat avec Lausanne depuis 2021 - prolonge pour trois saisons. Il sera donc lausannois jusqu'en 2028. Le Genevois d'origine a fait plusieurs allers-retours entre la National League et la Swiss League, en jouant pour Genève mais aussi pour VIège ces dernières années, mais a toujours fini par s'imposer dans l'élite. Cependant, il fait une petite saison, surtout pour un attaquant, à 3 points en 36 matchs.

ZUG

Dan Tangnes sur le billard L'entraîneur-chef de l'EV Zug, Dan Tangnes, devra subir une opération du dos début février. Pendant sa convalescence, Michael Liniger, actuellement assistant, prendra la relève en tant qu'entraîneur-chef. Liniger, ancien joueur de Langnau, Kloten, et Bienne, sera épaulé par Reto Suri, une légende de l'EVZ. Entre autres, il a son maillot retiré au club, il a joué plus de 850 matchs pour la ligue, marquant 437 points. Mais c’est surtout parce qu’il a également travaillé comme scout pour l'équipe de National League et en tant qu'entraîneur principal de la formation M20, qu’il apportera son expertise à l’équipe. 🇳🇴 Trenér Zugu, Dan Tangnes na adresu Daniela Voženílka:



"Nepřivedli jsme ho sem aby byl nejlepší střelec, přišel z velmi disciplinovaného českého týmu kde vyhrál dva tituly. Měl by to být tvrdý a nepříjemný hráč, góly a hra do ofenzivy je jen bonus." 🇨🇿 pic.twitter.com/0m0VnmDbxD — Švýcarský Hokej (@svycarskyhokej) January 15, 2025

GENEVE Ne tirez pas sur les zèbres

« L'affaire » Sakari Manninen a commencé le 8 janvier avec le match entre le Genève-Servette et l'EV Zug justement. Manninen, un attaquant finlandais, a donné un coup de crosse dans le dos du juge de ligne Georges Huguet. Ce geste a été classé en catégorie III, le plus haut degré de violence, entraînant une suspension de cinq matchs et une amende de 7500 francs suisses.

Ledit coup : Sakari Manninen of @officialGSHC thrown out of the game after a crosscheck to the back of a linesman. pic.twitter.com/20hHBsvwbK — Bratensauce (@bratensauce) January 9, 2025 Le Top Scorer a immédiatement présenté ses excuses pour son geste, expliquant qu'il n'avait pas vu l'arbitre. Le juge unique a pris en compte ces excuses ainsi que le casier vierge du joueur depuis son arrivée en Suisse en 2023. Cependant, certains estiment que la sanction est trop clémente, surtout parce que les arbitres sont moins protégés sur la glace que les joueurs.

ZOOM SUR le HC LUGANO Située dans le canton du Tessin, au sud de la Suisse, près de la frontière italienne, Lugano est une ville magnifique. Elle est entourée de montagnes et est bordée par le lac de Lugano. Il neige donc souvent sur un endroit qui ressemble à la côte d'Azur... Les images sont idylliques.



Bien sûr, la langue officielle est l'italien, ce qui renforce l'ambiance méditerranéenne. La ville abrite des célèbres festivals de jazz de films. De manière moins romantique, Lugano est la troisième place financière suisse et la neuvième en termes de population.



Au palmarès, un titre de championnat au début des années 2000 et, comme on l'a dit plus haut, un nouveau coach de grande volée. Le HC Lugano joue à la Cornèr Arena, anciennement connue sous le nom de Resega jusqu'en 2018. La patinoire a été ouverte en 1957 et a été rénovée en 1995. Elle peut accueillir environ 6 733 spectateurs. La capacité a été réduite pour créer la tribune Pat Schafhauser, spécialement conçue pour les personnes à mobilité réduite. Comme son nom l'indique, l'édifice est sponsorisé par la Cornèr Banca, une banque privée suisse fondée à Lugano en 1952.







