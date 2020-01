Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Magnus : La météo des 10 et 12 janvier Après quelques vacances bien méritées le service météo d’Hockey Hebdo est de retour et vous souhaite à son tour une excellente année 2020 ! Au programme ce week-end cinq rencontres dès ce soir et trois autres dimanche. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Antoine Paret le 11/01/2020 à 14:25 Tweeter Amiens – Les Gothiques



Classement: 3e – 62 pts

Derniers matchs : V – D – D – V – D

Programme : déplacement à Anglet et réception de Bordeaux



Profitant de la défaite de Gap mardi soir, les Gothiques sont officiellement assurés de participer aux Séries. Cette bonne nouvelle vient palier aux résultats assez contrastés de la dernière quinzaine qui les éloignent de Grenoble et Angers alors que Rouen se rapproche du podium. Un seul match de prévu ce week-end avec un déplacement à Briançon, idéal pour se relancer.

Angers – Les Ducs



Classement : 2e – 67 pts

Derniers matchs : V – Vtab – V – VP – V

Programme : réception de Grenoble vendredi



Les Angevins cartonnent avec une série en cours de cinq victoires dont deux très larges face à Briançon et Anglet. Actuellement meilleure défense du championnat, Angers reçoit Grenoble ce soir pour le choc de cette fin de semaine entre le leader et son dauphin séparés d’un seul petit point.

Anglet - HORMADI



Classement : 8e – 34 pts

Derniers matchs : D – D – V – D – D

Programme : réception de Bordeaux puis de Grenoble



La tempête plonge la côte Basque dans un épais brouillard. Avec une seule victoire depuis la mi-novembre, Anglet a dégringolé au classement et encaissé de lourds revers, ne venant à bout que de Briançon en encore sans briller. Le week-end s’annonce encore très chargé pour les hommes de Leime qui sont au bord de la zone rouge.

Bordeaux – Les Boxers



Derniers matchs : D – D – D – V – D

Classement : 6e – 43 pts

Programme : déplacement à Anglet



Le temps est aussi maussade plus au nord sur les bords de la Garonne où les Boxers vivent une période compliquée aussi. Vainqueurs une seule fois (contre Briançon 3-2) lors de leurs cinq dernières rencontres, ils ont reculé à la 6e place au classement général. Le derby d’Aquitaine s’annonce donc capital pour les deux équipes qui doivent se relancer à quelques semaines de la fin de la saison.

Briançon – Les Diables Rouges



Derniers matchs : D – D – D – D – D

Classement : 11e – 7 pts

Programme : réception d’Amiens



Triste record pour le promu qui a subit la plus large défaite de la saison mardi soir à Grenoble dans le match des extrêmes (12 à 1), preuve s’il en fallait encore de l’écart entre les deux formations. La fin de saison risque d’être très longue pour les Diables rouges, quasiment sûrs de ne pas participer aux séries avant la réception d’Amiens ce soir pour un match en retard de la 10e journée.

Chamonix-Mont-Blanc – Les Pionniers



Derniers matchs : V – V – V – V – D

Classement : 7e – 42 pts

Programme : déplacement à Mulhouse et réception de Rouen



Chamonix a réalisé une superbe série de six victoires en s’adjugeant notamment Grenoble et Amiens avant d’être brusquement interrompu mardi soir à Nice. Les Pionniers ont pu ainsi refaire le retard et compte 11 points d’avance sur Gap alors la bataille pour les séries est relancé en deuxième moitié de tableaux. Ils affrontent Mulhouse un candidat direct vendredi avant de recevoir Rouen dimanche.

Gap – Les Rapaces



Derniers matchs : D – V – V – D – D

Classement : 9e – 31 pts

Programme : déplacement à Rouen vendredi et à Nice dimanche



L’éclaircie aura été de courte durée pour Gap qui malgré deux succès face à Anglet et Amiens rechute face à Chamonix et implose contre Mulhouse. Si la 8e place n’est pas loin, les Rapaces doivent impérativement repartir de l’avant pour espérer jouer les séries. Ils iront défier Nice dimanche pour justement éloigner la concurrence mais d’abord détour difficile par Rouen vendredi soir.

Grenoble – Les Brûleurs de Loup



Derniers matchs : V – V – V – D – V

Classement : 1er – 68 pts

Programme : déplacement à Angers puis à Anglet



Après la déconvenue subit à Chamonix pour finir l’année 2019, les BDL ont démarré 2020 en écrasant la lanterne rouge 12 à 1. L’hégémonie Grenobloise reste pour l’instant mise à mal, car même si Amiens a pris du retard, Angers reste en embuscade. Le choc de ce soir sera donc capital pour les Isérois qui pourraient perdre la place de leader qu’ils occupent depuis un certain temps.

Mulhouse – Les Scorpions



Derniers matchs : VP – Dtab – V – V – V

Classement :5e – 48 pts

Programme : réception de Chamonix



Autre équipe en forme du moment, Mulhouse continue sur sa lancée et engrange des points précieux pour la suite de la saison. Vainqueurs lors de leurs trois dernières rencontres, les Scorpions n’ont fait qu’une bouchée de Gap mardi soir (5-0). Un seul match prévu ce week-end avec la réception de Chamonix qui compte bien repartir de l’avant.

Nice – Les Aigles



Derniers matchs : V – D – D – DP – V

Classement : 10e – 28 pts

Programme : réception de Grenoble puis déplacement à Briançon



La météo reste très perturbée sur la Côte d’Azur où Nice est toujours bloqué à l’avant dernière place et compte 6 points de retard sur Anglet. Vainqueurs avec la manière de Chamonix ce mardi, les Aigles doivent surfer sur ce succès pour venir à bout de Gap et maintenir l’espoir d’une qualification.

Rouen – Les Dragons



Derniers matchs : DP – V – V – V – V

Classement : 4e – 59 pts

Programme : réception de Gap puis déplacement à Chamonix



Après une sortie de piste sans grave conséquence à Mulhouse avant Noël, les Rouennais continuent leur « remontada ». Mené par un Pintaric auteur de deux blanchissages consécutif et porté par une attaque enfin remobilisée, Rouen est au pied du podium et n’a plus besoin de grand-chose pour assurer sa qualification. Avec un match de plus qu’Amiens à jouer cette fin de semaine, les Dragons peuvent monter à la 3e place s’ils battent Gap et Chamonix.

