Classement: 3e – 65 pts

Derniers matchs : D – D – V – D – V

Programme : réception de Rouen



Vainqueurs à Briançon la semaine dernière les Picards conservent la dernière place sur le podium grâce à la défaite de Rouen à Chamonix. Brillamment vainqueurs mercredi soir face à Nice, les Gothiques retrouveront Rouen à Bercy pour la finale de Coupe de France, et quoi de mieux qu’un bon derby du Nord face à ces mêmes Rouennais pour s’y préparer ? Une victoire leur permettrait de sécuriser durablement leur 3e place.

Angers – Les Ducs



Classement : 2e – 67 pts

Derniers matchs : Vtab – V – VP – V – D

Programme : déplacement à Gap



Soirée de désillusion vendredi dernier à Angers où les Ducs n’ont pas réussi à renverser Grenoble, voyant la place de leader leur échapper et leur série de 5 victoires s’interrompre. Le danger vient maintenant dans leur dos avec Amiens qui ne compte que 2 points de retard. Les Angevins iront défier Gap.

Anglet - HORMADI



Classement : 8e – 34 pts

Derniers matchs : V – D – D – D – D

Programme : déplacement à Grenoble



Pas d’amélioration du côté Basque où la venue de Grenoble a jeté un froid, juste après une défaite contre le voisin bordelais. La qualification est de plus en plus incertaine pour les joueurs de l’HORMADI qui se déplacent à Grenoble ce soir en gardant un œil sur les résultats de Gap et Nice.

Bordeaux – Les Boxers



Derniers matchs : D – D – V – D – V

Classement : 6e – 46 pts

Programme : déplacement à Anglet



Les Boxers réalisent la bonne opération en remportant leur duel face à Anglet et comptent désormais 12 points d’avance sur eux. Ils auront encore une fois l’opportunité de tuer la concurrence ce soir face à Gap qui lutte pour accrocher la 8e place.

Briançon – Les Diables Rouges



Derniers matchs : D – D – D – D – D

Classement : 11e – 7 pts

Programme : déplacement à Chamonix



Pas de changement pour Briançon qui s’est incliné face à Amiens vendredi dernier. Les Diables rouges vont à Chamonix ce soir.

Chamonix-Mont-Blanc – Les Pionniers



Derniers matchs : V – V – V – D – V

Classement : 7e – 45 pts

Programme : réception de Briançon



Après une défaite qui compliquait l’avenir à Mulhouse vendredi dernier, les Pionniers ont réalisé un grand coup dimanche en battant Rouen. Chamonix compte désormais 9 points d’avance sur la 8e place et recevront la lanterne rouge Briançon ce soir.

Gap – Les Rapaces



Derniers matchs : V – V – D – D – Vp

Classement : 9e – 33 pts

Programme : réception d’Angers



Écrasés à Rouen, les Gapençais ont bien rebondis contre Nice dans un match capital pour la qualification. Avec 4 points d’avance sur les Aigles et seulement un de retard sur Anglet, les Rapaces maintiennent l’espoir d’une qualification pour les séries. La venue d’Angers par contre s’annonce difficile, Gap n’ayant pas encore battu les Ducs cette saison.

Grenoble – Les Brûleurs de Loup



Derniers matchs : V – D – V – V – V

Classement : 1er – 74 pts

Programme : réception d’Anglet



Week-end parfait pour Grenoble qui a fait un grand pas vers le titre de champion de la saison régulière en battant son dauphin vendredi dernier, avant de s’offrir une nouvelle victoire sur un score sans appel face à Anglet. Ils retrouvent ces mêmes Basques pour le compte de la 35e journée.

Nice – Les Aigles



Derniers matchs : D – D – DP – V – Dp

Classement : 10e – 29 pts

Programme : déplacement à Bordeaux



Les choses se compliquent de plus en plus pour Nice qui laisse échapper des points très précieux pour la qualification. Mercredi les Aigles n’ont pas plus réussi à se qualifier pour la finale de Coupe de France face à Amiens. Ils iront à Bordeaux ce vendredi.

Rouen – Les Dragons



Derniers matchs : V – V – V – V – D

Classement : 4e – 62 pts

Programme : déplacement à Amiens



Les Dragons ont-ils été victime d’un excès de confiance ? Après une ronflante victoire 6-1 contre Gap, Rouen a totalement déjoué contre Chamonix et s’incline 5-1. Cette défaite les prive de la 3e place qu’ils auraient pu ravir à Amiens. Vainqueurs mercredi en Coupe ils iront défier leur futur adversaire et tenant du titre au Coliseum ce soir.

