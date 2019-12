Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Magnus : La météo du week end Programme du week-end du 20 au 22 décembre 2019 du championnat de France de hockey sur glace de la Ligue Magnus Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Antoine Paret le 20/12/2019 à 13:53 Tweeter La météo de la Ligue Magnus des 20 et 22 décembre

Après la trêve internationale et les quarts de finale de Coupe de France, les 11 clubs de la Ligue Magnus sont de retours pour les 27e et 28e journées.



Amiens – Les Gothiques

Temps : soleil

Classement: 3e – 53 pts

Derniers matchs : V – V – V – D – V

Programme : déplacement à Anglet et réception de Bordeaux

L’avant-trêve aura été en demi-teinte pour les Gothiques, totalement balayés à Rouen (défaite 8-1) mais vainqueurs face à Angers. Toujours cantonnés à la 3e place donc, les Picards ont également validé leur billet pour les demi-finale de Coupe mercredi en venant à bout de Gap en prolongation. Avec 7 points d’avance sur Rouen, Amiens est certain de rester sur le podium et a la possibilité d’en prendre la tête.



Angers – Les Ducs

Temps : soleil voilé

Classement : 2e – 51 pts

Derniers matchs : D – V – V – V – D

Programme : réception de Chamonix vendredi

Opportunité manquée également pour les Angevins qui après avoir battu Gap n’ont pas réussi à distancer Amiens qui reste à 1 petit point d’écart, tout comme Grenoble. C’est donc une victoire supplémentaire dans leur antre que les Ducs doivent assurer ce soir pour rester dans la course pour la première place.

Anglet - HORMADI

Temps : orage et grêle

Classement : 7e – 31 pts

Derniers matchs : D – D – D – Dtab – D

Programme : réception d’Amiens puis déplacement à Chamonix

Les Basques ont pu profiter de vacances anticipées, le match contre Gap ayant été reporté. Mardi soir par contre ils ont totalement coulé face à Rouen en Coupe, enregistrant donc une 7e défaite consécutive toutes compétitions confondues. La participation aux play-off devient incertaine et il est grand temps pour l’HORMADI de se rassurer. Si la réception d’Amiens s’annonce difficile, le déplacement chez le concurrent Chamoniard sera bien plus important.



Bordeaux – Les Boxers

Temps : soleil nuageux

Derniers matchs : V – V – V – DP – Vtab

Classement : 5e – 37 pts

Programme : réception de Gap et déplacement à Amiens

Piégés à Nice contre des Aigles enfin relancés, les Bordelais se sont ensuite payé une seconde fois le leader Grenoblois avant la trêve. Les Boxers sont pour l’instant les seuls à avoir fait tomber deux fois le champion en titre. Éliminés de la Coupe ils pourront profiter d’un peu plus de fraîcheur que leurs adversaires du week-end qui se sont séparés après une prolongation mercredi soir.



Briançon – Les Diables Rouges

Temps : gel

Derniers matchs : D – D – DP – D – D

Classement : 11e – 5 pts

Programme : réception de Mulhouse et Nice

La lanterne rouge subit un nouveau revers face aux Pionniers avant la trêve qui aura vu de nouveaux changements au sein du collectif haut-alpin. Les Diables Rouges profiteront eux aussi d’un peu plus de fraîcheur que leurs adversaires du week-end qui ont validé leur ticket pour les demi-finales de Coupe mercredi soir.



Chamonix-Mont-Blanc – Les Pionniers

Temps : éclaircies

Derniers matchs : VP – D – V – D – V

Classement : 8e – 27 pts

Programme : déplacement à Angers et réception d’Anglet

Les Pionniers finissent sur un succès avant la trêve et remontent à la 8e place, synonyme de play-offs. Leur position reste tout de même fragile et ils doivent impérativement la consolider, notamment face à Anglet qui ne compte que 4 points d’avance.



Gap – Les Rapaces

Temps : brouillard + verglas

Derniers matchs : D – D – VP – D – D

Classement : 9e – 25 pts

Programme : déplacement à Bordeaux et réception de Grenoble

Les Rapaces n’ont pas retrouvé le chemin de la victoire mercredi en Coupe face au tenant du titre et sont donc éliminés. La situation est préoccupante dans la cité sud-alpine où l’attaquant Jekimovs a dû faire ses valises, faute de performances suffisantes. Désormais 9e les Rapaces doivent réagir très rapidement pour ne pas voir les chances de se qualifier disparaître.



Grenoble – Les Brûleurs de Loup

Temps : pluie

Derniers matchs : V – D – D – V – Dtab

Classement : 1er – 56 pts

Programme : déplacement à Nice et Gap

La mauvaise passe a joué les prolongations pour les Champions en titre qui se sont à nouveau inclinés face à Bordeaux à l’aube de la trêve. Chahutés mais toujours leaders, les Grenoblois ne comptent qu’un et deux points d’avance sur Angers et Amiens alors qu’un week-end peu évident s’annonce face à des adversaires qui ont néanmoins déjà joué mercredi.



Mulhouse – Les Scorpions

Temps : pluie

Derniers matchs : V – D – D – V – D

Classement : 6e – 33 pts

Programme : déplacement à Briançon puis réception de Rouen

Battus avant la trêve par le leader, les Scorpions ont bien repris mercredi avec une victoire, certes poussive, mais qui les qualifie pour les demi-finales de la Coupe. De quoi engranger un peu de confiance avant d’affronter Briançon, et surtout Rouen, une équipe qui leur a plutôt bien réussi cette saison.



Nice – Les Aigles

Temps : éclarcies

Derniers matchs : V – V – Dtab – Vtab – VP

Classement : 10e – 20 pts

Programme : réception de Grenoble puis déplacement à Briançon

C’est encore poussif aussi du côté Niçois mais les victoires sont là. Vainqueurs mercredi face à Roanne (D2), les Aigles intègrent le dernier carré de la Coupe de France. C’est un week-end des extrêmes qui s’annonce avec vendredi la venue du leader et dimanche un déplacement chez la lanterne rouge. En espérant que les jambes ne soient pas trop lourdes face à ces adversaires déjà sorties aux tours précédents.



Rouen – Les Dragons

Temps : soleil

Derniers matchs : D – Vtab – V – V – V

Classement : 4e – 46 pts

Programme : déplacement à Mulhouse dimanche

En pleine bourre, les Dragons ont anihilés Amiens lors du Derby avant la trêve avant de s’imposer largement face à Anglet en Coupe mardi soir. Ils bénéficieront d’un peu plus de repos avant d’aller défier leur bête noir cette saison, Mulhouse, ce dimanche.



© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







