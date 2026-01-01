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Hockey sur glace - Ligue Magnus
MAGNUS - Les BUTS de la 2ème Journée de Maintien
Retrouvez tous les moments forts de la 2ème journée de la poule de maintien du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 18/03/2026 à 06:30
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SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la 2ème journée de la poule de maintien du championnat français élite de hockey sur glace
Gap VS Cergy-Pontoise
2 - 3
Vidéo réalisée par
Chamonix VS Anglet
5 - 3
PAS DE VIDEO
Vidéo réalisée par
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