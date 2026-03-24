SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 3ème journée de la poule de maintien du championnat français élite de hockey sur glace





Cergy-Pontoise VS Anglet

1 - 3







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Chamonix VS Gap

7 - 2

Match joué le 24/03/2026







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