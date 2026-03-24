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Hockey sur glace - Ligue Magnus
MAGNUS - Les BUTS de la 3ème Journée de Maintien
 
Retrouvez tous les moments forts de la 3ème journée de la poule de maintien du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 25/03/2026 à 07:19
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 3ème journée de la poule de maintien du championnat français élite de hockey sur glace


Cergy-Pontoise VS Anglet
1 - 3



Vidéo réalisée par
 

Chamonix VS Gap
7 - 2
Match joué le 24/03/2026



Vidéo réalisée par
 

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - MAGNUS - Les BUTS de la 3ème Journée de Maintien
 
 
 
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