Hockey sur glace - Ligue Magnus Magnus - Les Buts de la 41ème Journée Retrouvez tous les moments forts de la 41ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 28/02/2026 à 07:30 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 41ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Rouen VS Gap

10 - 2







Vidéo réalisée par

Briançon VS Amiens

5 - 4 TAB







Vidéo réalisée par

Nice VS Cergy-Pontoise

4 - 3 TAB







Vidéo réalisée par

Chamonix VS Angers

1 - 3







Vidéo réalisée par

Anglet VS Bordeaux

2 - 1







Vidéo réalisée par

Marseille VS Grenoble

1 - 4







