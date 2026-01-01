 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
Magnus - Les Buts de la 41ème Journée
 
Retrouvez tous les moments forts de la 41ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 28/02/2026 à 07:30
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 41ème journée du championnat français élite de hockey sur glace


Rouen VS Gap
10 - 2



Vidéo réalisée par
 

Briançon VS Amiens
5 - 4 TAB



Vidéo réalisée par
 

Nice VS Cergy-Pontoise 
4 - 3 TAB



Vidéo réalisée par
 

Chamonix VS Angers
1 - 3



Vidéo réalisée par
 

Anglet VS Bordeaux
2 - 1



Vidéo réalisée par
 

Marseille VS Grenoble
1 - 4



Vidéo réalisée par
 
 
