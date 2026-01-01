Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus
Magnus - Les Buts de la 41ème Journée
Retrouvez tous les moments forts de la 41ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 28/02/2026 à 07:30
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la 41ème journée du championnat français élite de hockey sur glace
Rouen VS Gap
10 - 2
Vidéo réalisée par
Briançon VS Amiens
5 - 4 TAB
Vidéo réalisée par
Nice VS Cergy-Pontoise
4 - 3 TAB
Vidéo réalisée par
Chamonix VS Angers
1 - 3
Vidéo réalisée par
Anglet VS Bordeaux
2 - 1
Vidéo réalisée par
Marseille VS Grenoble
1 - 4
Vidéo réalisée par
