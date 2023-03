Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Magnus : Les enjeux de la dernière journée en cours - A l'aube de la dernière journée et de phases de playoffs et playdown, où en sont les clubs de Ligue Magnus ? Ligue Magnus, Hockey Hebdo la rédaction/jcs le 02/03/2023 à 07:00 Tweeter photo: Jean-Christophe Salomé Victoire impérative à Grenoble pour Mulhouse

Le podium



La position de Grenoble, Angers et Rouen est figée. Angers était encore au contact de Rouen mais devait espèrer des faux pas des rouennais pour espérer passer deuxième.

Grenoble reçoit Mulhouse, potentiel adversaire au premier tour des playoffs. La tâche sera compliquée pour les Scorpions, les brûleurs de loups auront à coeur de préserver leur invincibilité à domicile.

Rouen reçoit Nice qui est condamné au playdown, match sans enjeu si ce n'est d'éviter les blessures et de garder le rythme.

Pour Grenoble et Rouen, ce sera Chamonix, Amiens ou Mulhouse en quart de finale.



Qui pour Angers ?



Bien qu'ayant l'avantage de la glace pour le premier tour des playoffs, Angers est dans l'obligation de jouer à l'extérieur ses deux premiers matchs pour cause d'indisponiblité de sa glace (Championnats du Monde Junior de patinage synchronisé).

Cergy-Pontoise, 4e, est assuré de recevoir au premier tour. Comme pour Angers, ce sera contre Bordeaux ou Gap, respectivement 5e et 6e avec 64 points. Gap recevra Angers lors de la dernière journée, tous deux potentiellement adversaires au premier tour si Angers s'impose. Bordeaux se déplacera à Cergy-Pontoise, également potentielle affiche du premier tour.

Ces quatre équipes vont scruter les feuilles de matchs tout au long de la soirée selon leur situation dans leur match.



photo: Jean-Christophe Salomé 2 tickets pour 3 pour éviter les playdowns



Rien n'est encore figé pour les positions 7, 8 et 9, tout est encore possible sur la 44e journée. Chamonix, 9e est en embuscade à un petit point d'Amiens en huitième position et à deux points de Mulhouse 7e.

Mulhouse est en position défavorable en se déplaçant à Grenoble. Les Scoprions dovenit absolument prendre 2 points pour ne pas avoir à espérer un faux pas de Chamonix et d'Amiens.

Amiens reçoit Briançon qui termine la saison avec deux victoires sur Rouen et Gap récemment, mais une lourde défaite à Chamonix (8-0) quand les Gothiques se sont inclinés lourdement face à Rouen (7-2).

Chamonix se déplace à Anglet. Anglet pourrait condamner les Pionniers à les rejoindre en playdown. Les Pionniers doivent absolument gagner pour y croire mais resteront dépendants des résultats des deux autres matchs. Du côté de Chamonix, les supporters encourageront Grenoble à distance.



Malheur au vaincu

Même avec une victoire à Anglet, Chamonix dépend des résultats d'Amiens et Mulhouse. Si Mulhouse repart de Grenoble sans point, une victoire en prolongation de Chamonix leur assurera la place en playoff.

Scénarios:

- Défaite de Chamonix, Amiens et Mulhouse ou seul Amiens gagne : Chamonix ira en playdown.

- Chamonix et Mulhouse terminent à égalité de points derrière Amiens (56 ou 57 points) : Chamonix prendrait la 8e place sur les confrontations directes (Chamonix ayant 7 points contre 5 sur Mulhouse).

- Chamonix et Amiens à égalité de points (55, 56 ou 57 points) derrière Mulhouse : avantage à Chamonix au classement particulier (7 points contre 5)

- Pour plus de piquant, un plan à trois est également possible (égalité à 57 points) : défaite en prolongation de Mulhouse, victoire de 3 pts de Chamonix, victoire d'Amiens en prolongation. Dans ce cas, c'est Mulhouse et Chamonix qui échappent au playdown.

Egalité de points Amiens Chamonix Mulhouse Amiens 9e +5 (+10 / -15) +3 (+7 -11) 8 pts Chamonix 7e +7 (+15 / -10) +7 (+14 / -15) 14 pts Mulhouse 8e +9 (+11 / -7) +5 (+15 / -14) 14 pts



photo: Jean-Christophe Salomé les jeux sont faits pour Briançon Les playdown



Briançon est assuré d'aller en playdown depuis un moment, mais également de descendre en Division 1 quelle que soit l'issue des matchs de playdown. Avec 18 points à prendre en six matchs contre 26 de retard, les playdown n'ont aucun intérêt sportif cette année si ce n'est de finir la saison sur une bonne note.



Notre pronostic pour les quarts de finale :

Grenoble - Chamonix

Rouen - Amiens

Angers - Gap

Cergy-Pontoise - Bordeaux



Playdowns : Mulhouse, Nice, Anglet et Briançon



A votre avis, qui rejoindra Nice, Anglet et Briançon en playdown ? Participez à notre sondage c-dessous.

