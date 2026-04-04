Hockey sur glace - Ligue Magnus MAGNUS - Les moments forts de la 5ème Journée de Maintien Retrouvez tous les moments forts de la 5ème journée de la poule de maintien du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 04/04/2026 à 10:30 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 5me journée de la poule de maintien du championnat français élite de hockey sur glace





Gap VS Anglet

4 - 5







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Chamonix VS Cergy-Pontoise

3 - 4 Prl







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