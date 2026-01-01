Hockey sur glace - Ligue Magnus MAGNUS- Les BUTS de la 42ème Journée Retrouvez tous les moments forts de la 42ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 02/03/2026 à 07:12 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 42ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Angers VS Anglet

3 - 2 Prl







Vidéo réalisée par

Grenoble VS Nice

2 - 1







Vidéo réalisée par

Gap VS Briançon

3 - 4 Prl







Vidéo réalisée par

Bordeaux VS Rouen

2 - 3







Vidéo réalisée par

Amiens VS Marseille

2 - 1 Prl







Vidéo réalisée par

Chamonix VS Cergy-Pontoise

1 - 6







