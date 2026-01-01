 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
MAGNUS- Les BUTS de la 42ème Journée
 
Retrouvez tous les moments forts de la 42ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 02/03/2026 à 07:12
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 42ème journée du championnat français élite de hockey sur glace


Angers VS Anglet
3 - 2 Prl



Vidéo réalisée par
 

Grenoble VS Nice
2 - 1



Vidéo réalisée par
 

Gap VS Briançon
3 - 4 Prl



Vidéo réalisée par
 

Bordeaux VS Rouen
2 - 3



Vidéo réalisée par
 

Amiens VS Marseille
2 - 1 Prl



Vidéo réalisée par
 

Chamonix VS Cergy-Pontoise
1 - 6



Vidéo réalisée par
 
 
