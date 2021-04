Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Marseille une victoire sans complexe Avec un effectif quelque peu renforc, Marseille s'est assur une belle victoire sur le score sans appel 8 4 face un Clermont courageux et mritant. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Mtropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 16/04/2021 21:00 Tweeter Il s'agissait pour les phocéens de conforter absolument leur 2ème place de la poule par une victoire afin de pouvoir prétendre jouer le tournoi final à Cergy Pontoise.

En effet la FFHG a décidé, sous les caméras de "Sports en France" d'attribuer dans un tournoi à élimination sur 3 matchs secs le titre de champion de France de D1.



Le 1er de la poule A rencontre le 2ème de la poule B et bien sûr le 1er de la poule B le 2ème de la A. Les vainqueurs se rencontrent le lendemain pour le titre.



Pour cela et en cette fin de saison Marseille, qui est en partenariat avec le club de Gap, n'hésite pas à se faire prêter les meilleurs juniors haut-alpins sous licences bleues dont le surdoué Paul Joubert*, 7ème meilleur buteur des Rapaces en Magnus et qui fera bien des misères aux clermontois.



Les Sangliers quand à eux, ils essayeront d'apporter la meilleure réplique et faire douter le plus longtemps possible les spartiates et, pourquoi pas, cette fois créer la surprise, ce qu’ils avaient failli faire face à Strasbourg.

Ils retrouvent pour l'occasion un de leurs blessés, le slovaque Filip Hudak. Rappelons que les juniors gapençais sont d’autant plus disponibles que la saison est terminée en ligue Magnus. Photo Yannick Martin

1ère période:

Si les marseillais semblent avoir un léger ascendant la partie part sur des bases assez équilibrées. Et c'est Clermont qui profite rapidement de la 1ère pénalité. Ils installent leur jeu de puissance et s'offrent quelques lancés sur la cage adverse. Mais les Spartiates réussissent à se dégager et envoyer côté clermontois la rondelle.



Catelin sort de ses buts pour intercepter et tentent de la balustrade de relancer rapidement. Il échoue et voit son palet intercepté par l'opportuniste gapençais de Marseille Paul Joubert qui marque son 1er but de la soirée dans une cage désertée (3’46’’).



Radovan Cutt heureusement ramène rapidement à nouveau les équipes à égalité (6’23’’ assist. Vialatte et HudaK). Encore plus rapidement le phocéen Maxim Makarov redonne à nouveau l'avantage à ses couleurs, assisté par l'incontournable Joubert (ainsi que Lapiks à 7’06’’).



Le score en restera là malgré les efforts des arvernes.



Photo Yannick Martin

2ème période:

La reprise voit lors d’une supériorité numérique les marseillais créer le 1er break dès la 2ème minute par l’intermédiaire de Aurélien Chausserie Laprée (à 22’18’’ assist. Ruot Salainen et B. Villiot).



Le clermontois Faure finit par montrer l'exemple en faisant revenir son équipe à 1 but (29’27’’ assist. Cianfagna et Souchon).



Hélas, moins d'1 mn plus tard Colin Morillon, assisté encore une fois de Joubert, refait le break (30’17’’). Ce même Joubert enfonce le clou moins de 7mn plus tard pour creuser l'écart à 5-2 (37’39’’ assist. Makarov et Maslovskis).



Il y a un jeu animé par la suite où les équipes se rendent coup pour coup mais le score n'évolue plus.



Photo Yannick Martin

3ème période:

On croit à une « remontada » des Sangliers lors de cette ultime période puisqu'ils marquent rapidement par l'intermédiaire de Vialatte à guère plus de 2 mn du début de ce tiers (assist.Hudak et Lescovs à 42’29’’).



Clermont récidive 6mn plus tard par son meilleur buteur, Radovan Cutt (assist, Allouchery et Hudak à 48’16’’) et les voilà à nouveau sur les talons des Spartiates.



Ces derniers réagissent rapidement en accélérant le jeu et Maslovskis refait l'écart assisté de Makarov et l'omniprésent Joubert (49’32’’).



Vexé Clermont tente de réagir en se lançant à l'avant mais opportunistes les marseillais sauront profiter des erreurs clermontoises, d'autant que leur jeu rapide et leur pressing entraînent les auvergnats à quelque peu confondre vitesse et précipitation.



Ainsi l'inarrêtable Paul Joubert vient enfoncer le clou 3 mn plus tard en inscrivant le 7ème but (assist. Morillon et Deshaies à 52’48’’). Un 8ème se rajoute dans les 3 dernières secondes sur encore un enchainement d'approximations clermontoise dont profitent les visiteurs en l’occurrence Thomas Raby (assist. Cerda et Makarov à 59’57’’) .

Photo Yannick Martin

Ce résultat final de 8 à 4 est bien sévère pour une équipe clermontoise courageuse qui a su se montrer plus offensive que contre Strasbourg mais probablement aux dépens de sa défense. Il leur reste un dernier match

ce samedi à Megève face à l'équipe du Mont Blanc avant de clôturer une saison très spéciale.





Marseille, qui a de plus un match en retard à rattraper, a fait une bonne partie du chemin pour s'octroyer son billet pour le tournoi final et avec son joker Paul Joubert (3 b. et 3 ass. ce soir) et autres U20 haut-alpins il peut espérer une fin de saison des plus brillantes.

