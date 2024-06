Alors qu’on avait cru à un balayage imminent, voilà deux match que les Oilers survivent. Le match 5 a été joué cette nuit en Floride à nouveau et s’est terminé en faveur des d’Edmonton. Cette dernière a désormais marqué plus de buts que la Floride : 17 buts à 15. Les Panthers n’ont cependant pas démérité avec notamment cette pépite de défense signée Tkachuk qui ne voulait pas voir le score de 4-3 s’alourdir avec un but en cage vide. (Spoiler alert : cela n’a pas empêché McDavid de mettre quand même un but en cage vide à 20 secondes de la fin. Il en est à 8 points sur les deux matchs gagnants de finale)



Plongeon d’anthologie ci-dessous :







Et quoi qu’on en dise, qu’on l’aime ou pas, McDavid est tout de même… terriblement bon. Ici sur son assistance à Corey Perry, qui se trouvait au bon endroit au bon moment, et qui ferme l’angle et projette le palet en hauteur avec la brutalité sèche qu’on lui connait.

Premier tiers :



Le match met un peut de temps à démarrer et c’est Edmonton qui ouvre le score avec un but en infériorité de Connor Brown parti en break avec fulgurance. Son but a des allures de pénalty. C’était une affaire entre lui et le gardien russe, qu’il dévie à droite avant de tirer. Le plongeon du goalie n’y fait rien.





Le tiers se termine avec quelques pénalités, notamment avec un coup de crosse du fameux Barkov.

Deuxième tiers :

S’ouvre alors là deuxième période, assez lunaire, à pas moins de cinq buts ! Sur la sonnerie de fin du premier tiers, Mikkola était parti en prison pour interférence et c’est après 1 minute 58 de power-play qu’Hyman réussit à trouver le chemin du filet. Mc David double ses points avec un but cette fois-ci à 5’00 tout pile, aidé par Foegele, sur tous fronts.



Alors que les Panthers désespèrent, Tkachuk aidé de Rodriguez puis Rodriguez, aidé de Montour et Benett, fidèles au poste et dont on ne compte plus le temps de jeu, donnent du grain à moudre aux fans de Floride. Un but de Perry est également pris en sandwich entre ces deux-là puisque Kyle Okposo était parti derrière le plexi glace pour coup de hanche. Le score est à 2-4. Rien d’inremontable mais peu rassurant pour les Panthers tout de même.



Troisième tiers

Ekman-Larsson rapproche son équipe du but ultime avec un but à 44 minutes, montant le score à 3-4. Le tiers se passe en power play infructueux des deux côtés, trois pour être exact, 1 pour Edmonton et 2 pour la Floride. Logiquement, dans les dernière minutes, les Panthers veulent gagner leur chance de faire jouer des prolongations et ainsi augmenter leurs chances de gagner la coupe, présente dans le bâtiment évidemment, en cas de victoire (« Lord Stanley is in the place » selon l’expression consacrée). Bobrovsky sort. Première tentative de but, volé par Tkachuk et coup de massue en cage vide pour le doublé de McDavid à vingt seoncdes de la fin comme évoqué en introduction. On ne peut qu'admirer la façon qu'il a eu de continuer à jouer sans laisser passer une seoncde après le save de Tkachuk, faisant rentrer le palet furtivement immédiatement après.





A la sonnerie, on peut se délecter d’un petit saut de joie de Skinner, qui fort heureusement a été capturé en format court :





Pour le récap du match en entier :