Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Match caritatif à Chamonix : La Suède prend sa revanche Ce jeudi soir se tenait à Chamonix le mythique match France – Suède mettant aux prises des formations de joueurs locaux et de saisonniers dans un match caritatif au profit de la lutte contre le Cancer et en faveur du hockey mineur chamoniard ! Chamonix, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 31/03/2023 à 09:38 Tweeter Beau moment de joie en fin de match Nouvelle édition réussie pour le « Match Mythique » !



Les habitués ne pouvaient manquer ce rendez-vous inscrit au calendrier de la saison de hockey haut-savoyarde ! Évènement important de la fin de saison à Chamonix depuis 1987, le match Mythique France-Suède au profit du Centre Léon Bérard de Lyon et du Chamonix Hockey Club Mineur a de nouveau tenu toutes ses promesses !



L'atmosphère de fête se trouvait en tribune, dans un duel entre les supporters tricolores et l’habituel et impressionnant Kop suédois qui avait rempli dans sa quasi-intégralité les travées visiteurs de Richard Bozon ! Les supporters suédois célèbrent leur victoire à Chamonix



Bilan : plus de 800 spectateurs et 10 000€ de recettes pour la bonne cause !



Bilan de cette soirée pour la bonne cause, plus de 800 personnes présentes et près de 10 000€ récoltés !

Score final d’une rencontre engagée, 9 buts à 6 pour les suédois qui prennent donc leur revanche sur les dernières rencontres que les français avaient remporté à plusieurs reprises ces dernières saisons.



Rendez-vous est déjà donné pour l’édition 2024 !



La France avait remporté les 3 précédentes éditions ! © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo