Florian Sabatier (capitaine des Gothiques d’Amiens)



Quels sont les objectifs d’Amiens pour cette saison ? L’année dernière, vous étiez allés jusqu’en quarts de finale de playoffs. Est-ce que l’idée c’est de passer un cap cette année et d’aller au moins en demi-finales ?



Oui, on a pour objectif d’être, au minimum, dans les playoffs. Ensuite pour les playoffs en eux-mêmes, essayer d’atteindre les demi-finales c’est le minimum pour pouvoir se projeter.



Il y a eu quelques nouveaux joueurs dans l’équipe cette année, plutôt pas mal de Finlandais (ndlr : quatre arrivées à savoir Aku Alho, Teemu Siironen, Tuuka Rajamäki Alex Lindroos). Est-ce qu’ils se sont bien intégrés dans l’équipe ? Comment s’est passée la préparation ? Est-ce que vous êtes déjà bien rôdés pour le premier match ?



Oui, on essaye de les aider au maximum. L’avantage c’est que vu qu’ils sont plusieurs ils s’adaptent vite et on essaye aussi d’aider les plus jeunes du groupe à pouvoir s’intégrer rapidement.



Grenoble a une grosse équipe cette année encore, comme d’habitude. Est-ce que ça va être difficile d’aller les titiller en championnat ? Est-ce que l’objectif d’Amiens pourrait être d’aller plutôt chercher une Coupe de France comme vous l’aviez fait en 2020 ?



Oui, on aimerait bien aller rechercher la Coupe de France. Après Grenoble a une belle équipe, mais tout le monde peut battre tout le monde donc on va prendre match par match et essayer d’aller battre toutes les équipes. Florian Sabatier / Anthony Mortas (Amiens)



Anthony Mortas (entraîneur des Gothiques d’Amiens)



Un petit mot sur le début de saison d’Amiens. Comment s’est passée la préparation ? Est-ce que vous êtes satisfait du recrutement opéré et quels sont vos objectifs principaux ?



Oui et non. Au niveau du recrutement on a déjà changé un joueur (ndlr : l’attaquant Tchèque Josef Mikyska). On l’avait recruté pour être notre centre numéro 1 et on était un peu déçu du rendement. C’était un bon joueur, c’était certain mais peut être pas en forme optimale donc on a décidé d’arrêter pendant la période d’essai. On a gardé les autres et on veut vraiment travailler avec eux pour progresser. On va avoir un groupe complet là cette semaine donc on va pouvoir travailler très fort pour être prêts vendredi pour le premier match.



Du coup est-ce que vous êtes en train de rechercher un nouveau centre numéro un ?



Il est déjà arrivé. Il est arrivé hier matin (dimanche) à Amiens et on espère qu’il sera qualifié demain ou, au plus tard, vendredi. Il s’agit de Pierre-Olivier Morin, un joueur québécois.



Pensez-vous avoir les moyens pour aller titiller des grosses équipes comme Rouen, Angers et Grenoble ? On sait que ces clubs ont eu beaucoup d’avance en championnat la saison dernière. Est-ce que vous pensez avoir l’effectif pour aller les chercher ou pour au moins finir dans le top 4 ?



C’est l’objectif mais ça ne se résume pas à trois équipes. On a vu que l’an passé il y a eu un peu de surprises. En Coupe de France, Angers a gagné alors que Rouen et Grenoble étaient archi favoris. Donc moi je ne résume pas ça à trois équipes qui sont en tête et toutes les autres qui se battent pour la quatrième place. A chaque match on peut faire quelque chose. Si l’équipe est travaillante et disciplinée on pourra faire quelque chose, mais il est encore très tôt dans la saison pour parler déjà de classement. On veut progresser tout au long de la saison et puis performer le jour J.



Ducs d’Angers



Robin Gaborit (attaquant des Ducs d’Angers)



Robin, étant donné ta présence ici, as-tu été nommé capitaine d’Angers cette saison en remplacement de Patrick Coulombe ?



Ecoute pour le moment, c’est moi qui suis là aujourd’hui. Le capitanat n’est pas encore décidé définitivement... Il nous faudra un capitaine au premier match de la saison donc d’ici là je pense que ça devrait être décidé.



Saison dernière victoire en coupe de France mais défaite en finale du championnat. Est-ce que il y a de la déception quand même ou bien le bilan de la saison reste positif ?



Il y a de la déception c’est évident. Quand tu perds en finale c’est toujours décevant. Après avec le recul que l’on a maintenant je pense que la saison a été très réussie et qu’il y a beaucoup d’enseignements à en tirer. Donc voilà, il faut grandir de ça, se servir des victoires que l’on a eu l’année passée et se servir aussi de nos défaites pour franchir le cap que l’on a l’objectif de passer à Angers.



L’effectif est resté assez stable à Angers avec peu de départs et peu d’arrivées. Est-ce que c’est un plus pour démarrer la saison ? Vous vous connaissez bien et vous allez pouvoir enchaîner la nouvelle saison avec des automatismes ?



Oui, je pense que la continuité c’est quelque chose sur laquelle le club a misé depuis quelques années. On a un noyau dur qui reste en place et oui je pense que c’est une grosse force d’avoir un effectif qui se connait plutôt bien, des nouveaux joueurs qui se greffent plutôt facilement à un groupe qui est construit. Puis avec un changement de coach un petit peu au dernier moment comme on a eu cette année, cela rend l’adaptation plus facile pour tout le monde du fait que l’on a une connaissance les uns envers les autres qui est bien poussée.



Pour finir la question facile. Est-ce que c’est enfin la bonne pour Angers ? Quoi de mieux que le 100e championnat pour enfin remporter la Coupe Magnus…



On espère ! On espère ! Centième championnat et 40 ans pour le club d’Angers ce serait l’idéal et en tout cas si on est inscrits dans la Synerglace Ligue Magnus cette année ce n’est pas pour faire office de figurants. Donc on va se battre jusqu’au bout pour écrire l’histoire. M. Juret / R. Gaborit / M. Richer (Angers)



Michaël Juret (président des Ducs d’Angers)



Même question que pour Robin. Le bilan de la saison dernière est-il plutôt positif avec la victoire en Coupe de France ou terni par la déception d’avoir perdu en finale ? Quels sont les objectifs cette année ? Est-ce enfin la bonne pour Angers ?



Forcément moi je suis déçu de la saison dernière. Je suis content de notre parcours en Coupe de France. Et puis derrière j’aurais aimé qu’on aille un peu plus loin. Effectivement, comme le président Reboh l’a souligné tout à l’heure, il y a eu deux séances de tirs au but qui ne se passent pas bien. Je pense toutefois qu’il y a moyen d’aller encore un peu plus pousser Grenoble dans ses retranchements. On n’a pas su le faire donc voilà c’est une déception. Maintenant, on a été déçus deux jours et puis on s’est remis au travail. On est là cette année avec plein d’envie, surtout celle d’aller gagner le prochain match !



Est-ce que le recrutement vous satisfait ? Est-ce que les nouveaux joueurs répondent déjà à vos attentes ? Etes-vous satisfait de l’intersaison qui s’est passée chez les Ducs ?



Oui, mais ce n’est pas fini. On continue à regarder chaque opportunité. Mario (Richer) est en train d’étudier, Simon (Lacroix) aussi. Moi je trouve qu’il nous manque un petit peu de poids en attaque donc on va bosser sur ce dossier là. On a encore un peu de marge de manœuvre sur notre masse salariale donc on ne va rien se refuser. On n’est pas là pour faire de la figuration. On a envie de jouer les premiers plans, donc on va faire en sorte d’aller gagner le prochain match et puis quand on aura gagné le prochain match on regardera le suivant.



Le fait d’avoir conservé le duo Philippe Halley-Tommy Giroux, qui étaient encore sous contrat si je ne dis pas de bêtises, est une vraie force pour Angers étant donné que cela fait deux ans qu’ils jouent avec vous et qu’ils vous ont apporté beaucoup sur les dernières saisons ?



Oui, effectivement. Ils font partie des gens autour desquels on construit notre équipe, mais pas que... On essaye effectivement d’apporter de nouveaux talents et puis de construire autour d’un duo comme celui-là. Maintenant, une équipe c’est un ensemble de 25 gars et chacun a son importance dans la construction. Je dis toujours que chez les Ducs on n’ajoute pas les talents mais que c’est par de petits remaniements que l’on essaye d’apporter ce qui nous manquait sur la saison précédente. Je pense que l’on a encore bien travaillé sur ce point-là cette année.



Mario Richer (entraîneur des Ducs d’Angers)



Vous avez été intronisé à la tête d’Angers il n’y a pas très longtemps. Quels sont vos objectifs cette saison et pourquoi avoir fait le choix de venir à Angers ?



Bon disons qu’Angers c’était une belle opportunité. C’est déjà une équipe qui dispose d’une belle patinoire. La plus belle patinoire en France. C’est une très belle ville et une bonne organisation. Donc cela fait trois choses importantes là quand tu vas dans une équipe. Cela a fait en sorte que j’ai dit oui à la demande. L’objectif, comme toutes les équipes, est de remporter le plus grand nombre de match possible. On a une possibilité de faire trois tournois : la Coupe de France, la Continental Cup et les playoffs de Ligue Magnus. L’important c’est de compétitionner et d’être prêts. Si tu travailles soixante minutes par match et que tu compétionnes alors à la fin tu as des chances de gagner.



Le fait de retrouver Tommy Giroux et Philippe Halley que vous avez déjà dirigés à Amiens est une chose positive pour vous ? Ils ont bien accueilli de leur côté de vous retrouver à la tête de l’équipe ?



Oui, comme je le dis tout le temps, ce sont des joueurs qui compétitionnent, qui sont intenses, qui ont un bon « hockey sense ». Ils représentent bien ça. Ce sont de très bons joueurs de hockey. Je suis très heureux de les avoir retrouvés parce que c’est l’ADN que je cherche comme joueurs de hockey et eux ils l’ont.



Hormadi d’Anglet



Thomas Decock (capitaine de l’Hormadi d’Anglet)



Un premier mot déjà sur la préparation de l’équipe en ce début de saison. Comment se sont intégrés les nouveaux joueurs et comment va se passer cette nouvelle saison ?



Eh bien écoute, j’espère qu’elle va se passer le mieux possible. Pour l’instant, le mélange s’est très bien fait entre le noyau qui se connait depuis un moment et qui évolue ensemble depuis un moment, les jeunes joueurs qui s’intègrent de plus en plus, des jeunes joueurs qui arrivent de l’extérieur et les joueurs étrangers. Pour l’instant ça va mais c’est le tout début de la saison et ça fait à peine trois semaines que l’on est ensemble... Pour l’instant c’est de bonne augure.



Il y a quelques petits mouvements de dernière minute dans l’effectif, à savoir un changement de gardien en début de préparation (le portier Finlandais Karolus Kaarlehto a remplacé le Canadien Clarke Saunders) et maintenant l’expérimenté Russe Ilya Zubov qui va quitter l’équipe. Allez-vous chercher un nouveau joueur ? Est-ce que ça vous perturbe dans votre préparation ou bien est-ce que ce sont des aléas qui arrivent assez souvent dans le monde du hockey ?



Non, ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. Ce sont deux cas différents. Concernant le gardien c’est en raison d’un problème médical à l’inter-saison. Il n’était pas en capacité de venir jouer donc c’était malheureux pour lui… Après au niveau de l’équipe, on ne s’était pas encore réuni et on ne l’avait pas encore rencontré… Donc, bien sûr, c’est triste pour ce joueur mais ça n’a pas perturbé l’équipe surtout que le club a su très bien rebondir et est allé chercher un nouveau gardien. Après, un joueur qui arrive et qui n’est pas conservé c’est quelque chose qui arrive dans tous les clubs, tous les ans, donc ce sont des aléas auxquels on est habitués à être confrontés.



Au niveau des profils recrutés cette saison, il y a des beaux CV notamment le centre russe Alexander Nikulin. Vous avez aussi su conserver vos deux joueurs russes qui étaient dominants la saison dernière (ndlr : Alexei Polodyan et Anton Vasilyev). Est-ce que la situation géographique d’Anglet est un atout ? Par exemple, le fait d’être au Sud de la France avec le surf et la patinoire juste à côté de la plage. Est-ce que ça peut jouer en votre faveur lorsque vous essayer d’attirer des joueurs étrangers ?



Oui et non. Après bien sûr que c’est une région qui est très attractive donc ça joue sur le cadre de vie. C’est toujours agréable, même si on passe les trois quarts de notre temps à la patinoire. Avoir un cadre de vie comme celui-là avec la mer et la montagne... Mais ça ne concerne pas forcément que les joueurs étrangers. Il y a des joueurs qui ont envie d’avoir une qualité de vie supérieure à côté du hockey. On arrive aussi à attirer des joueurs sur la structure du club. Le club se structure d’année en année et voilà. Je pense que c’est un tout.



Et donc l’objectif cette année c’est d’aller en playoffs ? Cela fait un petit moment que vous n’avez pas atteint les quarts de finale. C’est votre gros objectif pour cette année ?



Oui, c’est sûr que c’est l’objectif n°1. Depuis que l’on est montés en 2018 on a toujours échoué à la porte des playoffs. Il manque toujours deux à trois victoires sur 44 matches donc ce n’est pas grand-chose et à la fois grand-chose… Donc là on espère vraiment, en fait non, on travaille fort pour passer ce cap, franchir cette marche et accéder aux quarts de finale.



Boxers de Bordeaux



Stéphan Tartari (manager général des Boxers de Bordeaux)



Comment s’est passé le recrutement ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Est-ce que l’objectif d’aller toujours plus haut avec Bordeaux, c’est-à-dire au dessus des quarts de finale, est réalisable ou pas ?



Déjà, on a analysé la saison avec Olivier (Dimet). C’était important de faire le point sur la façon dont s’est passée notre saison dernière. On a vu que l’on a eu une saison très compliquée avec beaucoup de blessés, peu de profondeur, une équipe jeune… Malgré tout, on a fait une excellente saison en accrochant la 8e place. Comme l’a dit Olivier, tout le monde nous voyait bons derniers. Finalement finir 8e ça a été un bel exploit mais derrière il y a eu beaucoup de travail, que ce soit le coach, les joueurs… Ils n’ont vraiment rien lâchés du début jusqu’à la fin donc cette attitude nous plaît. C’est l’ADN du club, l’ADN d’Olivier, les joueurs l’ont bien compris. Il fallait, bien sûr, amener des retouches, de la qualité offensive puisque l’on avait la plus mauvaise attaque. On a travaillé pendant trois mois cet été avec Olivier à se renseigner, voir des vidéos, appeler des joueurs, des entraîneurs, regarder les stats pour améliorer justement l’équipe à tous les niveaux en défense et à l’attaque. Et aussi pour pouvoir conserver les éléments que l’on avait bien aimés sur l’année dernière. Donc oui, on est satisfaits de ce qu’on a fait. Pour l’instant, pour nous, on a pas d’erreur de casting. On garde tout le monde, c’est important quand on sait qu’il y a des déjà mouvements dans certains clubs.



On a vu de belles choses, mais après la vérité c’est vendredi au démarrage du championnat contre Amiens. On verra si on est prêts et où ça peut nous mener. Bien sûr, on est ambitieux de vouloir faire les playoffs et essayer de se placer le mieux possible, comme chaque année. On sait que les équipes se sont renforcées. D’année en année le niveau monte. C’est une bonne chose pour la Ligue, pour les joueurs français qui sont dans l’équipe de France c’est une bonne chose… Mais il faut suivre et ce n’est pas évident. Après, il faut bien avouer qu’il y a quand même trois cadors qui sont loin devant en terme de recrutement. Mais on sait très bien qu’ils sont aussi battables en saison régulière. Ensuite les playoffs sont un autre championnat donc... On va se présenter à chaque match pour les gagner.



Olivier Dimet (entraîneur des Boxers de Bordeaux)



Comment s’est passée la préparation avec les joueurs sur la glace ? Est-ce que vous allez tenter des nouveaux systèmes de jeu par rapport à l’année dernière ? Est-ce que vous avez déjà des idées claires sur les blocs qui seront alignés au cours de la saison ? Comment ça se passe en début de saison généralement ?



Avant toute chose, la préparation s’est très bien passée. L’intégration des nouveaux s’est également très bien passée. Les anciens les ont accueillis de la bonne façon. Les joueurs qui sont arrivés sont rapidement mis dans le moule et, comme l’a dit Stéphan, c’était aussi un de nos objectifs d’amener de la plus value dans l’équipe mais tout en gardant le même état d’esprit. Ce sont les valeurs d’une équipe qui travaille dur, qui ne lâche rien, qui mouille le maillot et qui ne s’avoue jamais vaincue. On veut garder ça sur ce groupe-là et ce que l’on voit aujourd’hui nous plaît. La vérité c’est le championnat. On a fait de bons matches amicaux. L’année passée on est sortis des matches amicaux avec aucune victoire… Là ça s’est un peu mieux passé mais tout est remis à zéro vendredi avec la vraie compétition. On a hâte d’en découdre sur ce premier match face à une grosse équipe d’Amiens.



En ce qui concerne les lignes, on essaye de trouver les meilleures combinaisons, les meilleures associations. On a pu tester justement différentes formules sur ces quatre matches de préparation. Malheureusement, sur les deux premiers matches, un de nos joueurs de centre (Fabien Colotti) ne sera pas là parce qu’il est suspendu. Donc cela nous oblige à faire des réajustements par rapport aux lignes que l’on avait prévues. En tout cas le groupe vit bien, travaille bien et j’espère se présentera de la meilleure des façons vendredi soir. Les systèmes n’ont pas spécialement changé. On essaye de garder la même identité. On essaye d’avoir une équipe qui soit intense, qui joue sur sa vitesse, qui essaye d’avoir la possession du palet. Maintenant, je dirais qu’en face de nous on va avoir de belles équipes également et qu’à chaque match il faudra travailler plus fort que l’adversaire pour espérer l’emporter.



Marc-André Lévesque (capitaine des Boxers de Bordeaux)



En tant que défenseur plutôt offensif, est-ce que ça te plaît de jouer dans un tel système ?



Oui, c’est toujours plus plaisant d’avoir un peu de liberté offensive. De ne pas être limité à un système où on te dit « tu dois faire ça, ça, ça, ça » surtout offensivement donc ça laisse un peu l’esprit et la liberté d’essayer des trucs un peu, sans trop forcer les choses évidemment. Mais oui, c’est un système qui me convient bien je pense. Je pense aussi que cela va convenir à l’effectif que l’on va avoir cette saison. Cela va être intéressant de voir ce que ça va donner.



Cela fait maintenant plusieurs années que tu joues en France. Comment avais-tu jugé le niveau du championnat de France avant de venir ? Est-ce que ça répond à tes attentes ? Est-ce que le niveau est plus élevé de ce que tu pensais ?



Quand je suis arrivé il y a 5-6 ans, j’étais surpris du niveau, positivement surtout. J’ai été vraiment surpris par la qualité du championnat. Je trouve que d’année en année ça se renforce. Surtout les petits clubs. Les clubs avec de plus petits budgets trouvent le moyen de dénicher des joueurs que personne ne connait vraiment mais qui sont bons donc ça fait monter le niveau du championnat. Donc je pense que, d’année en année, le championnat monte en puissance. C’est intéressant. De plus en plus de joueurs qui ont de gros CV débarquent en France, c’est bien pour la Ligue Magnus.



