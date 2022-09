Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Media Day Ligue Magnus : conférence de presse A l'occasion du lancement de la saison 2022-2023 de la Synerglace Ligue Magnus, la FFHG a invité les médias le lundi 5 septembre dans les salons de l'Accor Arena pour tenir une conférence de presse en compagnie du président de la FFHG Pierre-Yves Gerbeau, du directeur général Eric Ropert, du PDG de Synerglace Philippe Aubertin et enfin des représentants du club de Grenoble champion de France en titre, à savoir le président Jacques Reboh et le capitaine Joël Champagne. Paris, Accor Arena, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 09/09/2022 à 08:00 Tweeter Eric Ropert (directeur général de la FFHG)



« La reprise de la Ligue Magnus est prévue le vendredi 9 septembre. Le match Rouen-Nice sera à l’affiche chez notre partenaire Sport en France. On aurait voulu montrer le champion de France Grenoble pour le premier match, mais ils sont pris par une très belle compétition qui est la Champions League. Le deuxième match télévisé sera Cergy-Grenoble le 23 septembre, ce qui permettra de mettre en avant le champion. Je passe désormais la parole à Pierre-Yves Gerbeau le président de la FFHG. »



Pierre-Yves Gerbeau (président de la FFHG)



« Merci d’être venus à ce Media Day, qui est un jour important pour notre démarche qui consiste à professionaliser de plus en plus l’organisation de la Synerglace Ligue Magnus. Je voulais d’abord remercier Monsieur Aubertin (PDG de Synerglace), qui est non seulement notre partenaire pour la Ligue Magnus, mais aussi pour notre partenariat concernant le futur des patinoires. On veut casser le syndrôme des patinoires qui coûtent cher, donc Philippe est très actif et nous aide beaucoup là-dessus. C’est un partenariat de longue date qui se développe de plus en plus.



Cette année est aussi très importante puisque le 100e titre de champion de France sera décerné en 2023. On va essayer d’en faire la promotion. Il faut passer des caps au fur et à mesure pour que cette Ligue devienne de plus en plus autonome, que la marque grandisse. On a que deux produits qui se vendent : nos équipes nationales féminine et masculine et la Synerglace Ligue Magnus. Ces produits doivent progresser de concert. Le fait que des clubs comme Rouen l’an passé ou Grenoble cette année soient des acteurs très crédibles en CHL nous fait avancer et attire des talents dans notre championnat. C’est important aussi de ré-attirer nos internationaux français qui jouent à l’étranger parce que notre Ligue devient non seulement de plus en plus professionelle mais aussi performante. Cela a été le cas lors des dernières années et on veut que cela s’amplifie. Il est important de grandir avec nos clubs pour pérenniser dans le temps la Ligue Magnus. On veut mettre un coup d’accélérateur en lançant notre 100e. saison. La coupe Magnus



On se réjouit par ailleurs d’accueuillir un public de plus en plus familial alors que le hockey était plus un sport d’hommes il y a 10-15 ans. On attire de plus en plus de public, notamment grâce aux performances de notre équipe féminine et au travail des clubs. On sait que l’on a encore beaucoup de travail sur le plan médiatique. La production d’un match de hockey sur glace coûte trois fois plus cher qu’un match de basket ou qu’un match de football. On sait que nous sommes un sport cher à produire, donc il faut que l’on travaille pour pouvoir collaborer avec les différentes plateformes et montrer l’aspect spectaculaire de notre sport. Quand on voit les effectifs des clubs de Synerglace Ligue Magnus aujourd’hui, c’est vraiment spectaculaire en termes de talent. Le club champion de France est à mes côtés avec Joël Champagne le capitaine et Jacques Reboh le président. »



Jacques Reboh (président des Brûleurs de Loups de Grenoble)



« Le club de Grenoble a eu l’honneur d’être champion cette année, à l’issue d’un championnat plutôt relevé et contre une grosse équipe d’Angers qui est venu nous challenger jusqu’au terme. Avec un peu de réussite, nous sommes allés chercher deux victoires en tirs de pénalité, ce qui nous a permis de prendre un pas d’avance et de venir gagner chez nous à domicile. Au-delà du plaisir et de la joie d’être pour une 8e fois champions de France, nous sommes ravis d’obtenir la seule place qualificative dont dispose la France en CHL. Cette compétition nous permet d’être attractifs pour certains joueurs qui veulent la disputer, mais aussi de rayonner sur la place européenne. Nos deux premières rencontres ont été difficiles avec une défaite contre Berlin et puis une autre contre Mountfield. Les joueurs ont à coeur de venir honorer la France et notre club lors des prochaines rencontres qui auront lieu cette semaine jeudi et puis samedi.



A Grenoble le hockey est une vraie religion, c’est moins exotique que dans certaines villes. C’est 120 000 places vendues à l’année et une patinoire avec une moyenne de 3700 billets vendus par match l’année dernière pour une contenance maximum de 4208. On a fait 13 matches à guichets fermés. Notre budget est d’à peu près 5 millions d’euros. C’est aussi un centre de formation puisque nos jeunes ont été champions de France en U15, U17 et U20 cette année. Pour donner un dernier chiffre, il y a près de 30 joueurs issus de notre centre de formation qui ont évolué en Ligue Magnus cette saison. Tous ces signaux font que l’on a encore envie de travailler.



On observe également chez nos plus grands concurrents et beaucoup d’autres équipes de Magnus que tout le monde travaille fort pour essayer de faire briller ce sport et faire en sorte qu’il puisse vous intéresser non pas que sur une journée, mais sur toute la saison. On a besoin de vous les médias pour faire en sorte que notre sport occupe la place qu’il mérite, c’est à dire un sport important en France. Pour revenir sur la CHL, sur les 25 ou 30 matches disputés depuis ce début de saison, notre affluence est la plus grosse cumulée sur les deux premiers matches. Cela veut dire que même si des matches se sont joués partout en Europe dans des grosses villes de hockey, nous avons eu avec nos 8000 spectateurs l’une des plus grosses affluences cumulées. On commence à aller voir du hockey et à habituer nos partisans à venir assister à un spectacle. Tout cela est très positif pour le développement du hockey en France. »



Joël Champagne (capitaine des Brûleurs de Loups de Grenoble)



« Lors des deux premiers matches de CHL nous n’avons pas eu les résultats que l’on espérait. Joël Champagne (Grenoble) On a eu un bon mois de préparation avec de bons résultats. Lors du match contre Berlin, c’est sûr qu’il y a eu un relâchement au deuxième tiers. Ensuite lors du dernier match contre Mountfield il y a eu des complications aussi, mais on se dit que le tournoi n’est pas terminé et on va tout faire pour gagner sur la route la semaine prochaine. »



Philippe Aubertin (PDG de Synerglace)



« On a crée Synerglace en 1999. Au départ, on avait pris la décision de distribuer 20% de nos bénéfices au profit des sports de glace. On a pu le faire assez rapidement et on continue de le faire aujourd’hui. On souhaite continuer à supporter la Ligue Magnus. Aujourd’hui Synerglace est leader en France dans la fourniture, la location et la vente de patinoires et d’accessoires. On est leaders pour la fourniture de surfaceuses avec la marque Zamboni, mais aussi leaders dans la fabrication de patins. Nous sommes les seuls à fabriquer des patins en France avec la marque OKESPOR. On veut garder ce positionnement-là et continuer de reverser les 20% de nos bénéfices même si mon Commissaire aux Comptes n’est pas toujours d’accord. On pense que c’est important de garder un lien avec les sports de glace. On se dit que si ce n’était pas Synerglace qui supportait les sports de glace, personne ne le ferait. Quand on peut le faire, on le fait et on continuera.



Par ailleurs, nos élus nous sollicitent beaucoup au sujet de la consommation électrique ou de la consommation d’eau que peut représenter une patinoire. On va mettre des outils en place pour montrer qu’une patinoire ça ne consomme pas tant d’eau que ça et pas tant d’électricité que ça. On va développer avec la Fédération Française de Hockey sur Glace la première patinoire zéro carbone, qui produit de l’électricité autant qu’elle en consomme. On va pouvoir prouver que nous sommes capables de faire un outil qui ne coûte rien en consommation électrique et en fonctionnement. » « La reprise de la Ligue Magnus est prévue le vendredi 9 septembre. Le match Rouen-Nice sera à l’affiche chez notre partenaire Sport en France. On aurait voulu montrer le champion de France Grenoble pour le premier match, mais ils sont pris par une très belle compétition qui est la Champions League. Le deuxième match télévisé sera Cergy-Grenoble le 23 septembre, ce qui permettra de mettre en avant le champion. Je passe désormais la parole à Pierre-Yves Gerbeau le président de la FFHG. »« Merci d’être venus à ce Media Day, qui est un jour important pour notre démarche qui consiste à professionaliser de plus en plus l’organisation de la Synerglace Ligue Magnus. Je voulais d’abord remercier Monsieur Aubertin (PDG de Synerglace), qui est non seulement notre partenaire pour la Ligue Magnus, mais aussi pour notre partenariat concernant le futur des patinoires. On veut casser le syndrôme des patinoires qui coûtent cher, donc Philippe est très actif et nous aide beaucoup là-dessus. C’est un partenariat de longue date qui se développe de plus en plus.Cette année est aussi très importante puisque le 100e titre de champion de France sera décerné en 2023. On va essayer d’en faire la promotion. Il faut passer des caps au fur et à mesure pour que cette Ligue devienne de plus en plus autonome, que la marque grandisse. On a que deux produits qui se vendent : nos équipes nationales féminine et masculine et la Synerglace Ligue Magnus. Ces produits doivent progresser de concert. Le fait que des clubs comme Rouen l’an passé ou Grenoble cette année soient des acteurs très crédibles en CHL nous fait avancer et attire des talents dans notre championnat. C’est important aussi de ré-attirer nos internationaux français qui jouent à l’étranger parce que notre Ligue devient non seulement de plus en plus professionelle mais aussi performante. Cela a été le cas lors des dernières années et on veut que cela s’amplifie. Il est important de grandir avec nos clubs pour pérenniser dans le temps la Ligue Magnus. On veut mettre un coup d’accélérateur en lançant notre 100e. saison.On se réjouit par ailleurs d’accueuillir un public de plus en plus familial alors que le hockey était plus un sport d’hommes il y a 10-15 ans. On attire de plus en plus de public, notamment grâce aux performances de notre équipe féminine et au travail des clubs. On sait que l’on a encore beaucoup de travail sur le plan médiatique. La production d’un match de hockey sur glace coûte trois fois plus cher qu’un match de basket ou qu’un match de football. On sait que nous sommes un sport cher à produire, donc il faut que l’on travaille pour pouvoir collaborer avec les différentes plateformes et montrer l’aspect spectaculaire de notre sport. Quand on voit les effectifs des clubs de Synerglace Ligue Magnus aujourd’hui, c’est vraiment spectaculaire en termes de talent. Le club champion de France est à mes côtés avec Joël Champagne le capitaine et Jacques Reboh le président. »« Le club de Grenoble a eu l’honneur d’être champion cette année, à l’issue d’un championnat plutôt relevé et contre une grosse équipe d’Angers qui est venu nous challenger jusqu’au terme. Avec un peu de réussite, nous sommes allés chercher deux victoires en tirs de pénalité, ce qui nous a permis de prendre un pas d’avance et de venir gagner chez nous à domicile. Au-delà du plaisir et de la joie d’être pour une 8e fois champions de France, nous sommes ravis d’obtenir la seule place qualificative dont dispose la France en CHL. Cette compétition nous permet d’être attractifs pour certains joueurs qui veulent la disputer, mais aussi de rayonner sur la place européenne. Nos deux premières rencontres ont été difficiles avec une défaite contre Berlin et puis une autre contre Mountfield. Les joueurs ont à coeur de venir honorer la France et notre club lors des prochaines rencontres qui auront lieu cette semaine jeudi et puis samedi.A Grenoble le hockey est une vraie religion, c’est moins exotique que dans certaines villes. C’est 120 000 places vendues à l’année et une patinoire avec une moyenne de 3700 billets vendus par match l’année dernière pour une contenance maximum de 4208. On a fait 13 matches à guichets fermés. Notre budget est d’à peu près 5 millions d’euros. C’est aussi un centre de formation puisque nos jeunes ont été champions de France en U15, U17 et U20 cette année. Pour donner un dernier chiffre, il y a près de 30 joueurs issus de notre centre de formation qui ont évolué en Ligue Magnus cette saison. Tous ces signaux font que l’on a encore envie de travailler.On observe également chez nos plus grands concurrents et beaucoup d’autres équipes de Magnus que tout le monde travaille fort pour essayer de faire briller ce sport et faire en sorte qu’il puisse vous intéresser non pas que sur une journée, mais sur toute la saison. On a besoin de vous les médias pour faire en sorte que notre sport occupe la place qu’il mérite, c’est à dire un sport important en France. Pour revenir sur la CHL, sur les 25 ou 30 matches disputés depuis ce début de saison, notre affluence est la plus grosse cumulée sur les deux premiers matches. Cela veut dire que même si des matches se sont joués partout en Europe dans des grosses villes de hockey, nous avons eu avec nos 8000 spectateurs l’une des plus grosses affluences cumulées. On commence à aller voir du hockey et à habituer nos partisans à venir assister à un spectacle. Tout cela est très positif pour le développement du hockey en France. »« Lors des deux premiers matches de CHL nous n’avons pas eu les résultats que l’on espérait.On a eu un bon mois de préparation avec de bons résultats. Lors du match contre Berlin, c’est sûr qu’il y a eu un relâchement au deuxième tiers. Ensuite lors du dernier match contre Mountfield il y a eu des complications aussi, mais on se dit que le tournoi n’est pas terminé et on va tout faire pour gagner sur la route la semaine prochaine. »« On a crée Synerglace en 1999. Au départ, on avait pris la décision de distribuer 20% de nos bénéfices au profit des sports de glace. On a pu le faire assez rapidement et on continue de le faire aujourd’hui. On souhaite continuer à supporter la Ligue Magnus. Aujourd’hui Synerglace est leader en France dans la fourniture, la location et la vente de patinoires et d’accessoires. On est leaders pour la fourniture de surfaceuses avec la marque Zamboni, mais aussi leaders dans la fabrication de patins. Nous sommes les seuls à fabriquer des patins en France avec la marque OKESPOR. On veut garder ce positionnement-là et continuer de reverser les 20% de nos bénéfices même si mon Commissaire aux Comptes n’est pas toujours d’accord. On pense que c’est important de garder un lien avec les sports de glace. On se dit que si ce n’était pas Synerglace qui supportait les sports de glace, personne ne le ferait. Quand on peut le faire, on le fait et on continuera.Par ailleurs, nos élus nous sollicitent beaucoup au sujet de la consommation électrique ou de la consommation d’eau que peut représenter une patinoire. On va mettre des outils en place pour montrer qu’une patinoire ça ne consomme pas tant d’eau que ça et pas tant d’électricité que ça. On va développer avec la Fédération Française de Hockey sur Glace la première patinoire zéro carbone, qui produit de l’électricité autant qu’elle en consomme. On va pouvoir prouver que nous sommes capables de faire un outil qui ne coûte rien en consommation électrique et en fonctionnement. » © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo