Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Championnats du monde Mondial 2023: Programme et Résultats au 13 mai Programme, classements et résultats du championnat du monde de hockey sur glace, édition 2023, à Tampere en Finlande et Riga en Lettonie. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction le 12/05/2023 à 18:12 Tweeter LES COMPOSITIONS

AUTRICHE | FINLANDE | ALLEMAGNE | FRANCE |

DANEMARK | HONGRIE | SUEDE | ETATS-UNIS



CANADA | KAZAKSTAN | REP. TCHEQUE | LETTONIE |

NORVEGE | SLOVAQUIE | SLOVENIE | SUISSE

CLASSEMENTS PAR GROUPE - PHASE PRÉLIMINAIRE classement mis à jour après le dernier match de chaque journée GROUPE A

Tampere - Deck Arena GP Points GROUPE B

Arena Riga GP Points 1 Etats-Unis 1 3 1 Canada 1 3 2 Suède 1 3 2 Rép. Tchèque 1 3 3 Allemagne 1 0 3 Suisse 1 3 4 Finlande 1 0 4 Kazakhstan 1 2 5 Danemark 1 3 5 Norvège 1 1 6 France 1 2 6 Slovaquie 1 0 7 Autriche 1 1 7 Lettonie 1 0 8 Hongrie 1 0 8 Slovénie 1 0 Les deux dernières équipes du classement général seront reléguées et joueront le Mondial 2024 en Division 1, groupe A .

PROGRAMME ET RESULTATS *Les heures indiquées sont en GMT+1 (heure de Paris et de Berne) GROUPE A

Tampere - Deck Arena GROUPE B

Arena Riga Date heure score vidéo résumé heure score vidéo résumé Vendredi

12 mai 16:20

Finlande Finlande

Etats-Unis 1-4 résumés

vidéo



16:20

Slovaquie Slovaquie

R. Tchèque 2-3

résumés

vidéo

19:20

Suède

Allemagne Allemagne 1-0 19:20

Lettonie Lettonie

Canada 0-6 Samedi

13 mai 11:20

France

Autriche Autriche 2-1 résumés

vidéo 11:20

Suisse

Slovénie Slovénie 7-0 résumés

vidéo 16:20

Hongrie Hongrie

Danemark 1-3 16:20

Norvège Norvège

Kazakhstan 3-4

TAB 19:20

Allemagne Allemagne

Finlande Finlande 0-0 19:20

Slovaquie Slovaquie

Lettonie Lettonie 0-0 Dimanche

14 mai 11:20

Etats-Unis Etats-Unis

Hongrie Hongrie 0-0 résumés

vidéo 11:20

Slovénie Slovénie

Canada Canada 0-0 résumés

vidéo 16:20

France France

Danemark Danemark 0-0 16:20

Norvège Norvège

Suisse Suisse 0-0 19:20

Suède Suède

Autriche Autriche 0-0 19:20

R. Tchèque R. Tchèque

Kazakhstan Kazakhstan 0-0 Lundi

15 mai 15:20

Allemagne Allemagne

Etats-Unis Etats-Unis 0-0 résumés

vidéo 15:20

Slovaquie Slovaquie

Canada Canada 0-0 résumés

vidéo 19:20

Finlande Finlande

Suède Suède 0-0 20:20

R. Tchèque R. Tchèque

Lettonie Lettonie 0-0 Mardi

16 mai 15:20

Danemark Danemark

Autriche Autriche 0-0 résumés

vidéo 15:20

Slovénie Slovénie

Norvège Norvège 0-0 résumés

vidéo 19:20

France France

Hongrie Hongrie 0-0 19:20

Suisse Suisse

Kazakhstan Kazakhstan 0-0 Mercredi

17 mai 15:20

Etats-Unis Etats-Unis

Autriche Autriche 0-0 résumés

vidéo

15:20

Lettonie Lettonie

Norvège Norvège 0-0 résumés

vidéo 19:20

Finlande Finlande

France France 0-0 19:20

Canada Canada

Kazakhstan Kazakhstan 0-0 Jeudi

18 mai 15:20

Hongrie Hongrie

Suède Suède 0-0 résumés

vidéo 15:20

R. Tchèque R. Tchèque

Slovénie Slovénie 0-0 résumés

vidéo 19:20

Danemark Danemark

Allemagne Allemagne 0-0 19:20

Suisse Suisse

Slovaquie Slovaquie 0-0 Vendredi

19 mai 15:20

Hongrie Hongrie

Finlande Finlande 0-0 résumés

vidéo 15:20

Lettonie Lettonie

Slovénie Slovénie 0-0 résumés

vidéo 19:20

Autriche Autriche

Allemagne Allemagne 0-0 19:20

Kazakhstan Kazakhstan

Slovaquie Slovaquie 0-0 Samedi

20 mai 11:20

Etats-Unis Etats-Unis

Danemark Danemark 0-0 résumés

vidéo 11:20

Norvège Norvège

R. Tchèque R. Tchèque 0-0 résumés

vidéo 15:20

Autriche Autriche

Finlande Finlande 0-0 15:20

Canada Canada

Suisse Suisse 0-0 19:20

Suède Suède

France France 0-0 19:20

Kazakhstan Kazakhstan

Lettonie Lettonie 0-0 Dimanche

21 mai 15:20

Allemagne

Hongrie 0-0 résumés

vidéo 15:20

Slovénie

Slovaquie 0-0 résumés

vidéo 19:20

Etats-Unis

France 0-0 19:20

R. Tchèque

Suisse 0-0 Lundi

22 mai 15:20

Danemark Danemark

Suède Suède 0-0 résumés

vidéo 15:20

Canada Canada

Norvège Norvège 0-0 résumés

vidéo 19:20

Autriche Autriche

Hongrie Hongrie 0-0 19:20

Kazakhstan Kazakhstan

Slovénie Slovénie 0-0 Mardi

23 mai 11:20

Allemagne Allemagne

France France 0-0 résumés

vidéo 11:20

Slovaquie Slovaquie

Norvège Norvège 0-0 résumés

vidéo 15:20

Suède Suède

Etats-Unis Etats-Unis 0-0

15:20

Canada Canada

R. Tchèque R. Tchèque 0-0 19:20

Finlande Finlande

Danemark Danemark 0-0 19:20

Suisse Suisse

Lettonie Lettonie 00 QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE Jeudi

25 mai 15:20 0-0 15:20 0-0 19:20 0-0 19:20 0-0

TAMPERE

Deck Arena DEMI-FINALE Samedi

27 mai 13:20 13:20 ----- ----- 0-0 ---- 17:20 17:20 0-0 FINALE - MÉDAILLE DE BRONZE Dimanche

28 mai 14:20 14:20 0-0 FINALE - MÉDAILLE D'OR Dimanche

28 mai 19:20 19:20 4-3

AP ----





© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur