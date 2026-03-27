Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Mont-Blanc : Rudy Goy passe la main après 10 ans ! Par un communiqué officiel publié par le club du Mont-Blanc, le Président des 10 dernières saisons, Rudy Goy, a annoncé son retrait pour se lancer dans un nouveau défi personnel et politique à Saint-Gervais. Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 27/03/2026 à 19:00 Tweeter 10 années, une montée, un bilan positif et un club stable !



Véritable bâtisseur des dernières saisons, Rudy Goy a marqué de son empreinte l’histoire récente du HC Mont-Blanc.



À la peine et au bord de la faillite à son arrivée, le club a d'abord retrouvé la Division 1 après l’avoir quitté et s’est ensuite taillé, avec beaucoup de caractère, une place de choix dans la ligue malgré un budget parmi les plus courts de la D1.



Membre inscrit au Panthéon de ce club haut-savoyard historique, Rudy Goy, à force de travail et de sacrifices, a permis à l’organisation montagnarde de se relever et d’enclencher un nouveau cycle ces dernières saisons.



Nous le félicitons et lui témoignons tout notre respect pour le travail accompli à la barre du HCMB. Alexandre JUILLET Scène de joie dans le vestiaire pour le Président et son équipe.

Les mots de Rudy Goy



« Bonjour à tous,



Après dix années à la présidence du HC Mont-Blanc, mon club de cœur, il est aujourd’hui temps pour moi, de passer la main.



Ce club fait partie de ma vie depuis toujours. J’y ai été joueur, de poussin à senior. Mon père en a été Président avant moi et mon fils Victor a lui aussi hautement et fièrement porté ses couleurs sur la glace jusqu’à la saison dernière. Autant dire que ce n’est pas simplement un club, c’est aussi une histoire de famille, de passion et de transmission.



Il y a dix ans, lorsque j’acceptais de prendre la présidence, le club traversait une période particulièrement difficile. Il était alors au bord de la faillite et évoluait en Division 2. Beaucoup doutaient de son avenir, mais moi, j'y croyais ! J’ai cru en ses valeurs et surtout aux hommes et aux femmes qui le font vivre. Pendant ces dix années... j’y ai investi mon temps, mon énergie, ma passion et surtout mon cœur.



Je tiens à remercier les municipalités de Saint-Gervais et de Megève de m’avoir fait confiance et de m’avoir laissé le temps de mettre en place mes idées et de construire, pas à pas, l’avenir du club.



Aujourd’hui, je suis fier du chemin parcouru. « Les Yétis » sont solidement installés en D1, les finances sont saines et le projet sportif est structuré. Mais au-delà des résultats, ce qui me rend le plus heureux, c’est de voir le club vivre et de nouveau rassembler. Nos tribunes en sont la plus belle preuve : nous sommes passés d’une moyenne de 236 spectateurs à des patinoires pleines (+ de 1 100 spectateurs cette saison). Cette ferveur, cette passion partagée autour de notre équipe, est sans doute notre plus belle victoire !



Rien de tout cela n’aurait été possible sans les bénévoles, sans mes amis, sans les joueurs, les dirigeants, nos partenaires et bien sûr sans nos supporters. Tous, avez été l’âme de cette aventure !



Au cours de ces dix années, j’ai fait de très belles rencontres, partagé des moments forts et vécu des émotions inoubliables. Je ne garderai que les bons souvenirs. Alors merci à toutes et à tous d’avoir été là, à mes côtés, autour de moi et avec moi pendant toutes ces années.



Aujourd’hui, le moment est venu de passer la main. Ce n’est pas une décision facile, mais je le fais avec la satisfaction du travail accompli et la conviction que le club continuera de grandir avec la personne qui me succèdera. Je passe la main, mais je ne la lâche pas… Je ne serai jamais très loin puisque j’ai dernièrement intégré l’équipe municipale de Jean-Marc Peillex à Saint-Gervais. En qualité d’adjoint aux Sports à la mairie, je garderai toujours un regard attentif et bienveillant sur ce club qui restera pour moi bien plus qu’un simple club.



Merci pour ces dix années inoubliables. Longue vie au HC Mont-Blanc ! »

Rudy Goy.

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