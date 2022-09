Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Mont-Blanc, 7 à la maison ! Victorieux des Renards de Roanne ce samedi, les Yétis du Mont-Blanc retrouvaient Chambéry pour l’ultime rencontre du challenge Grosset-Janin. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 12/09/2022 à 10:04 Tweeter Chambéry mené



Victor Goy gardait le filet et était opposé à Kogosvek côté savoyard. D’entrée, Numa Besson et Jérémy Arès prenaient le loisir de tester le portier chambérien, qui répondait parfaitement à leurs sollicitations. Les Éléphants renvoyaient l'ascenseur aux locaux sur un tir de près. Goy veillait au grain. Une première situation d’avantage numérique est signifiée aux joueurs de Peronnard. Le jeu est rapide sur la supériorité. Zabis, Bicha et Sarlin, qui avaient combinés, voyaient le portier s’interposer à nouveau et pour la troisième fois en l’espace de 5 minutes. Ce boxplay passe sans frais pour les visiteurs, qui passent bien proches de trouver les premiers la solution sur un palet récupéré par Reboh plein centre de la zone. Mont-Blanc est à son tour pénalisé. Servi par Lazzaroni, Chatellard bénéficie du contre dans le temps fort chambérien en powerplay. Le jeune remonte plein fer et dépose le disque dans la crosse d’Houde devant le but. Le canadien trouve la faille en coupant parfaitement devant Kogosvek, 1-0 [4-5]. Alexandre JUILLET Ouverture du score montblanaise Les Yétis font même coup double quelques secondes plus tard, résistant également à leur désavantage numérique. De retour à 5, les efforts Yétis sont une nouvelle fois récompensés. La paire Zabis-Bicha fait des ravages, et suite à un une-deux, le letton vient breaker, 2-0. Malmenés, les hommes de Bergeron prennent un temps mort et stoppent l’hémorragie, obtenant une bonne situation à 4’30 du terme sur un tir de Siraudin. La fin de tiers s’écoule et les jaunes, qui avaient été envoyés en double supériorité pour 2 minutes pleines, terminaient ce dernier en territoire haut-savoyard. Mont-Blanc mène de deux longueurs à la pause.



Partition récitée



Goy sauve les meubles sur la fin de la situation à 5 contre 3 des savoyards. Cette résistance brillante restera donc sans incidence au score, malgré une nouvelle pénalité rapidement signifiée pour un surnombre, à l’encontre des joueurs de Rémi Peronnard. Madame Boniface avait l’œil et accompagnait Orset au cachot. Une fois encore, le boxplay est actif et résiste aux coups de boutoir. Engagement payant pour les hommes du Palais, qui feront fructifier encore un peu plus leur avantage au score sur le retour au complet. Bicha profite d’une mésentente dans la défense chambérienne pour asséner un tir dont ne pouvait disposer Kogosvek, 3-0. Temps fort local et nouvelle situation dangereuse. Arès se présente seul mais heurte le plastron du cerbère, avant que le capitaine ne soit l’auteur d’une bonne reprise, stoppée par le dernier rempart. Chambéry tente de conserver sa menace, notamment en contre ou sur des palets récupérés en zone d’attaque. Raveaud, puis Navarro s’y essayeront sans parvenir à forcer le verrou. Mont-Blanc repart à 5 contre 4. La pression est forte sur la cage chambérienne, mais le portier et sa défense conservent l’écart. Le retour à 5 est de courte durée pour les Éléphants, qui seront envoyés une nouvelle fois au cachot. Le sortant s’arrête sur la ligne bleue et fait trébucher Numa Besson. 2’ + 2’ sont signifiées contre les protégés de Bergeron. Les Yétis sont dans leur match et récitent leur partition en doublé avantage numérique. Sarlin, au rebond d’un tir initié par Bicha, ajoutait une perle au chapelet en se jetant ventre à terre, 4-0. Les Éléphants traversent une période de tempête. Zabis patiente sur un rebond qu’avait abandonné le cerbère, et Mont-Blanc ajoutait une unité supplémentaire à une addition salée, 5-0. Les jaunes et noirs n’y sont plus. Une nouvelle paire de minutes tombe. Il faudra 55 secondes pour voir le 6ème s’en venir. Alexandre JUILLET Sonne auteur d'un superbe but en fin de deuxième Servi côté droit, Sonne dépose d’un contre foudroyant son vis-à-vis avant de toucher la partie supérieure d’un tir net, 6-0. Ce but scellera un deuxième acte sans partage des Yétis montblanais.



7ème but et blanchissage validés



Chambéry repart avec de meilleures intentions en début de troisième. Les Éléphants investissent le camp des joueurs de Saint-Gervais/Megève et obtiennent un jeu de puissance pour une faute dirigée contre Samy Faure. La résistance est impeccable et Mont-Blanc contrôle tranquillement sa bleue défensive. L’engagement demeure, malgré un score fleuve. Croz et Bachelet se télescopent à l'entrée de la zone, et les deux joueurs, sonnés, mettent plusieurs secondes à récupérer. Le numéro 10 chambérien va mieux et s’offre une belle situation dans la paire de minutes suivante. Ce dernier manquait le cadre, et sur le contre, Fortin bénéficiait du service de Jean-Christophe Houde pour faire fructifier une 7ème fois l'attaque des Yétis, 7-0. Il reste 8 minutes à faire à la rencontre, et le vainqueur ne fait désormais plus guère de doute. Pourtant, les noirs poursuivent leur travail de sape. Le temps s’égrène et l’écart reste stable entre les deux contingents. Notons tout de même une belle réaction chambérienne en fin de match et un poteau tinté signé Bachelet. Goy, sauvé sur cette situation par son poteau droit validait un blanchissage. Alexandre JUILLET Goy tient son blanchissage



Victoire du HC Mont-Blanc 7 buts à 0 face aux Éléphants. Dans une rencontre dominée de la tête et des épaules, les Yétis l'emportent avec sérieux et détermination. Blanchissage validé pour le portier montblanais Victor Goy, particulièrement précieux en fin de match. Les Yétis terminent ce tournoi avec un bilan de 2 victoires et 1 défaite et un dimanche en fanfare. Une double confrontation face aux Pingouins de Morzine suivra pour la troupe de Rémi Peronnard. Alexandre JUILLET Mont-Blanc fait le siège de la cage chambérienne







