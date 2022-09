Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Mont-Blanc l’emporte, Roanne s’accroche... Battus par des spinaliens plus efficaces lors de la rencontre du vendredi, les Yétis du Mont-Blanc retrouvaient ce samedi l’équipe des Renards de Roanne, pensionnaires de Division 2 dans le cadre de la 2ème des 3 rencontres que ces derniers allaient avoir à disputer dans ce Challenge Grosset-Janin. Les Yétis comptaient notamment un atout défensif supplémentaire, l’expérimenté Numa Besson, préservé la veille. Le jeune Titouan Davout retrouvait également le contingent, glanant ses premières minutes sous la tunique Yéti. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 11/09/2022 à 12:11 Tweeter Des buts à l’appel



Début de match animé ! Sur une mésentente en sortie de zone alpine, le puck parvient à Perrenoud qui manquait le cadre dans ces premiers instants et offrait aux roannais leur première situation. Le contre repart à l’autre bord et les locaux ouvrent leur compteur. Sonne, parfaitement servi par Houde et Mermoux déposait le disque dans la gauche du but, 1-0 à 0’44. Alexandre JUILLET Roanne réagit en powerplay quelques minutes plus tard. Lazzaroni est chassé et il faudra seulement 9 secondes à Visockis pour inscrire l’égalisation d’un bon tir pris depuis la droite du powerplay, 1-1 [5-4]. Mont-Blanc se remet en selle et tente de venir prendre à défaut la défensive adverse. Saisi en contre par une bonne construction visiteuse, les hommes de Peronnard encaissent le deuxième but par Perrenoud qui en reprise, prenait à défaut Davout, 1-2. L’implication montagnarde n’est pas mise à mal, mais les coéquipiers d’Houde, Sonne et Bicha, tous 3 détenteurs de lancers en bonnes situations ne recollent pas. Timothée Cachard fait le travail et évite au score de revenir à la neutralité. L’égalisation viendra pourtant quelques secondes plus tard, de la crosse de Kurt Sonne, qui ramenait les siens à 5’00 du terme de l’acte sur un service de Fortin, au cœur d’une belle période de pression, 2-2. Les montblanais conservent leur attitude, Roanne impose une belle résistance. Sarlin parvient pourtant à placer les siens devant, et à prendre le meilleur sur le portier français des Renards, servi par Zabis, 3-2. Cet avantage pris après une minute de jeu permet aux locaux de regagner les vestiaires avec ce petit but d’avance.



Les Yétis prennent le large



Mont-Blanc prend possession du territoire renard en début de deuxième périod. Bicha en face à face manquait l’occasion de remettre les siens devant, mais c’est un jeune formé au club qui se chargera de breaker quelques secondes après cette situation. Lancé et profitant de la profondeur laissée par une défensive roannaise placée très haut, Mathis Chatellard s’échappe à son tour, résiste au retour défensif et déshabille le portier d’une belle feinte, 4-2. Alexandre JUILLET Mont-Blanc s'ouvre alors des espaces et entre plus facilement dans le territoire roannais. Malgré la domination haut-savoyarde, Davout s’interpose sur un contre conclu par un bon lancer de Granoux. Les Yétis sont les plus percutants. Les intentions sont bonnes, ne manque que la précision dans la dernière passe ou le dernier geste. Ce fameux final, le revenant Mikulas Bicha s’en chargera en powerplay. Roanne est chassé, Besson prend le temps de déposer le disque dans la palette du tchèque, qui d’un tir puissant, prenait à défaut le portier, 5-2. Mont-Blanc regagne les vestiaires avec 3 buts d’avance sur leurs opposants du soir.



Les Renards s’accrochent



L’entame de ce troisième acte est marquée par une blessure côté Renard. Villand est touché et demeure plusieurs minutes au sol dans la zone de son portier. La partie est territorialement aux locaux, qui restent pourtant menacés. Les coéquipiers du capitaine Arès malmènent leurs opposants, mais ces derniers conservent quelques bonnes situations en contre. Le palet circule entre les joueurs de Peronnard qui seront pourtant chassés avant la mi-période. Visockis profite de l’occasion et d’un powerplay pour réduire la marque et ramener les siens, 5-3. Alexandre JUILLET La réduction de la marge sera de courte durée. Kurt Sonne lance de loin, son tir est dévié par Houde et prend à défaut Cachard pour offrir de nouveau 3 unités d’écart à la rencontre, 6-3. Le succès s’approche pour les joueurs alpins, pourtant contraints de défendre à un homme de moins suite à une faute d’Arnaud Lazzaroni. Davout s’interposait dans l’angle sur un tir de Luscombe, puis cédait finalement une troisième fois face au même homme, Visockis, qui venait au rebond d’un tir ayant frappé la bande postérieure, 6-4. Cet exercice à 5 contre 4 se reproduira quelques instants plus tard. Mont-Blanc défend de belle manière, s’offrant même un 2 contre 1 mené par Arès et Aimonetto, qui passait proche de donner le 7ème. Ce dernier arrivera en cage vide à 43 secondes de la fin de la rencontre. Sarlin pousse le disque au fond et permet aux siens de sceller le succès, 7-4.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 7 buts à 4. Dans une rencontre ouverte, les hommes de Peronnard s’imposent face à une formation des Renards qui sortait de cette rencontre la tête haute. Rapidement menés, les Foxes se sont accrochés et n’ont jamais relâchés leurs efforts. Premier succès également sous les couleurs montblanaises pour le jeune Titouan Davout, titularisé devant le filet haut-savoyard pour cette opposition. Ce dimanche, Mont-Blanc accueillera le voisin chambérien dès 19h à Megève.



Alexandre JUILLET

















© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur