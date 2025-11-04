Hockey sur glace - Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Mont-Blanc présente son équipe ! Ce lundi soir, à Megève, le Hockey Club Mont-Blanc présentait son effectif 2025/2026 à l’ensemble de ses partenaires. Novotel Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 23/09/2025 à 10:08 Tweeter Une présentation en grandes pompes Alexandre JUILLET Les Yétis du Mont-Blanc 2025-2026 Les Yétis du Mont-Blanc et leur staff avaient rendez-vous dès 19h00 au Novotel de Megève dans le cadre de la traditionnelle présentation d’équipe du club aux partenaires. Une soirée initiée par le discours du Président Rudy Goy, qui prenait la parole pour introduire un mot de remerciement tout particulier aux personnes présentes, aux municipalités ainsi qu'à l'ensemble des sympathisans et partenaires.

Il rappelait le bilan sportif de la saison passée et les objectifs du nouvel exercice à venir.



Célinne Troude Surel, Vice-Présidente et nouvellement intégrée aux côtés du Président Goy et du Vice-Président Ludovic Ozanne-Breda, complétait le discours en évoquant la présence et la confiance placée dans les jeunes joueurs issus de la formation cette saison, après des départs de joueurs français cadres et piliers des dernières saisons (Victor Goy, Victor Orset, Matthias Terrier et Arthur Cocar), ainsi que d'autres aspects de la saison 2025/2026 à venir, avec un premier moment fort, la présentation, en vidéo du maillot 2025/2026, avant la levée du voile par les élus présents. Alexandre JUILLET Le nouveau maillot du club Chaque joueur était par la suite appelé à se présenter devant l'assistance, avec une remise de son maillot et une photo individuelle.

Les coachs Romain Sadoine et Étienne Croz étaient également mis en lumière, ainsi que les dirigeants de la structure.



Une série de photos d’équipe se tenait en fin de présentation, avant que les invités ne partagent un apéritif dinatoire et quelques beaux souvenirs au photobooth, installé au coeur de l'hôtel Megevand.



Le club haut-savoyard est désormais prêt à lancer officiellement sa saison.

Mont-Blanc se déplacera ce samedi sur la glace de Montpellier (D2) dans le cadre de la Coupe de France. Alexandre JUILLET







