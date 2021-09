Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Morzine prend sa revanche ​Après une victoire 7 buts à 3 lors du premier affrontement entre les deux formations, Morzine accueillait ce mercredi soir les Yétis du Mont-Blanc dans le cadre d’une nouvelle rencontre de préparation à la Skoda Arena avec la ferme ambition d’inverser la tendance du match de la semaine passée. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier & Y. Coppel le 23/09/2021 à 22:00 Tweeter Morzine démarre mieux !



Lucas Mugnier gardait le filet morzinois, Jean-Baptiste Renard lui faisait face dans le filet de Saint-Gervais-Megève. Mont-Blanc s’empare de l’attaque inaugurale. Léger obtient la première bonne situation de la rencontre sur un débordement côté gauche, mais son revers manque le cadre. L’action part à l’autre bord et Morzine profite de l’occasion, pour ouvrir la marque. Marcinek est trouvé par Nolan proche du but et marque sur un tir instantané, 1-0.

La pression revient sur le filet de Mugnier sur un tir d’Arès pour une immédiate réaction, puis sur un lancer lointain d’Ames, mais le score reste à l’avantage des Pingouins. Le HCMA incisif, reprend vers l’offensive et double la marque avec les mêmes protagonistes qui inversaient les rôles. Marcinek servait Nolan devant le filet pour le but du break face à un portier montblanais livré à lui-même et battu par la belle feinte du #16 morzinois, 2-0. Y. Coppel Nolan bat Renard

Les Yétis réagissaient dans un premier dix animé. Le jeu de passe est astucieux et parvient à Nathan Nicoud, qui frappait l’imposant portier rouge et noir. La partie conserve un bon tempo, mais les visiteurs peinent à se montrer tranchants dans le dernier geste, contrariés par un gardien local parfaitement présent et pas un manque cruel de mouvement. C’est en tout cas le cas jusqu’au quart d’heure de jeu, où Mont-Blanc parvient à faire une partie de son retard. Dans une phase disputée dans l’enclave, Chatellard, le plus en vue côté Yéti dans ce début de rencontre, décale Walz qui trouvait une bonne fenêtre de tir et rapprochait les siens, 2-1.

Quelques secondes après cette ouverture du score, Jean-Christophe Houde obtient une énorme chance sur un palet perdu de vue par Mugnier qui l’avait freiné, puis Preston Ames tente un tir entre les jambes en échappée, mais ces deux tentatives sont infructueuses. Les deux formations regagnent les vestiaires sur ce score de 2 buts à 1 en faveur des joueurs de Morzine. Mont-Blanc entamera son deuxième tiers temps en infériorité numérique.



Mont-Blanc refait son retard



La période reprend donc et Mont-Blanc résiste à 4 contre 5. De retour au complet, Aimonetto obtient une première occasion montblanaise au sortir du powerplay, mais ne parvient pas à tromper la vigilance de Mugnier. Dutruel profite alors du contre suivant côté morzinois et vient prendre à défaut Jean-Baptiste Renard, alors que l’on joue depuis un peu plus de deux minutes dans le tiers médian. Servi par Marcinek, l’ex-pensionnaire du club Yéti inscrit le 3ème but des siens, 3-1.

Dans les instants suivants, les joueurs de la Skoda Arena sont sanctionnés pour un retard de jeu de leur cerbère. Les Yétis ne se montrent que trop peu menaçants dans l’exercice, et sont à leur tour envoyés au purgatoire sur une pénalité dirigée contre Bastien Zago. Avantage de courte durée pour la troupe de Gros, puisque Vialle est chassé après quarante minutes de jeu de puissance. Le chronomètre s’égrène à 4 contre 4 et voit Mont-Blanc revenir sur ses dernières secondes d’avantage numérique. Houde gagne sa bataille le long de la bande et servait Léger pour la réduction de l’écart avant la mi-match de près, 3-2.

Les montblanais se reprennent à l’offensive et le duo Aimonetto-Chatellard est bien proche de ramener les siens sur une combinaison astucieuse à bout portant. La pression peut s’installer un peu plus durablement quand les Pingouins sont repris par la patrouille pour surnombre, puis sur une charge lourde et jugée illégale de Cestr. Le 5 contre 3 est tué, mais Dutruel fait trébucher Numa Besson le long de la rampe côté gauche, provoquant une nouvelle punition. Cette fois, Mont-Blanc saisit sa chance. Le disque tourne en powerplay. Loppatto côté gauche alertait Houde au second poteau, qui parvenait à pousser le disque dans le but ouvert, 3-3. Y. Coppel Houde permet aux siens de recoller

La bonne période des joueurs de D1 est stoppée par une faute de Besson, sur un face à face avec Marcinek. Malgré l’infériorité, Zabis gratte un palet dans la zone offensive et se retrouve bien proche de donner pour la première fois les devants aux visiteurs. Le letton temporise parfaitement, couche Mugnier, mais son revers frappe le petit filet. En face, les morzinois, alors en powerplay tentent de s’organiser. Les joueurs de Stéphane Gros obtiendront à leur tour une situation de double avantage numérique pour une quinzaine de secondes. Le score restera pourtant nul après deux tiers temps.



Les Pingouins forcent la décision



En entame de troisième période, les efforts physiques comment à se faire sentir de part et d’autre. Houde se montre le plus entreprenant en prenant le meilleur au duel avec son adversaire dans l’enclave. Mugnier parvient, avec un peu de réussite à contenir cet assaut. Bis-repetita pour le Mont-Blanc dans la minute qui suit. Le revers de Chatellard frappe la barre transversale, mais ne pénètre pas dans les filets. Le bon élan est une nouvelle fois coupé par une infériorité sifflée contre les joueurs de Guimard et Lamblin. Le score reste accroché jusqu’à l’entame du dernier dix de cette opposition montagnarde. Zabis intercepte le disque en zone d’attaque, fait une feinte, mais Mugnier, omniprésent, sort une botte décisive pour éviter au score d’évoluer. Une attaque morzinoise qui n’est pas en reste et passe également des frissons au banc de Saint-Gervais/Megève. Baravaglio lance, Renard perd le disque qui roule dans son dos et meurt à quelques centimètres du poteau. Zago est le plus prompt pour sortir les siens de cette mauvaise passe. Le portier visiteur se met en revanche en lumière sur un arrêt consécutif à une échappée, alors que le chronomètre affichait un peu plus de cinq minutes de jeu à faire à la rencontre. Dans le moneytime, le HCMA retrouve des couleurs et s’offre un jeu de puissance pour un geste d’humeur de Jean-Christophe Houde qui venait frapper Baravaglio avec son bâton, engendrant une punition pour crosse haute. Sur la situation, les Pingouins forcent la décision. Marcinek surgit au second poteau sur un palet renvoyé et marque au meilleur des moments, 4-3. M.Richier Marcinek mène son équipe

Le slovaque sera à n’en pas douter l’une des attractions de la D2, tant son impact sur son équipe est capital. Les locaux ont repris le dessus au meilleur des moments. En face, Mont-Blanc a bien des difficultés dans le jeu et a montré un bien timide visage sur la glace de la Skoda Arena, écopant même d’une pénalité pour surnombre à l’entame de l’ultime minute de jeu. Les Yétis jouent leur va-tout et Numa Besson obtient un dernier tir dangereux que Mugnier parviendra à repousser.



Victoire des Pingouins de Morzine, pensionnaires de Division 2 4 buts à 3 face au HC Mont-Blanc. Privés de leur gardien titulaire Victor Goy et du défenseur français Arnaud Lazzaroni au sein de leur brigade défensive, les joueurs de Julien Guimard et Charles Lamblin auront présentés une bien pâle copie lors de ce déplacement. Les Pingouins de Gros prennent quant à eux leur revanche sur des adversaires qui les avaient battus samedi dernier à Megève. La belle se disputera entre les deux formations, ce samedi soir au Palais des Sports de Megève !







