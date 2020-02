Les Griffons se placent bien :



La partie démarre vite côté toulousain et les visiteurs se montrent dangereux d'entrée. Bonnegarde contourne le but local et vient glisser dans l'angle pour ouvrir le score dès la deuxième minute de jeu (0-1).

Avance de courte durée, Schmit fait un gros effort de conservation du puck et change d'angle vers Etevenot qui égalise d'un bon lancer (1-1).

Les Hocklines reprennent leur domination mais Romand multiplie les interventions. Mathieu Jouham part en break mais bute sur Molina, Gauthier traîne dans le slot et propulse le rebond au fond (2-1).

Le jeu du chat et de la souris continue, Besançon résiste bien et lance de dangereux contres. Sur l'un d'entre eux le capitaine Jouham double la mise (3-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons qui commencent à être dans le bon rythme haussent le ton et récupèrent une supériorité numérique. Elle est bien vite capitalisée, Schmit dans l'angle vient faire sauter la lucarne toulousaine (4-1).

Les visiteurs un peu sonnés parviennent à se relancer assez vite par une erreur de marquage. Valere se retrouve seul devant la cage locale, il parvient à glisser le palet contre le montant et réduit l'écart (4-2).

Le jeu s'équilibre et les deux équipes se neutralisent. Une faute des Hocklines met les locaux en bonne position et Mathieu Jouham alourdit la marque d'un slap lointain (5-2).

C'est sur ce net avantage de trois longueurs que s'achève la première mi-temps. La partie démarre vite côté toulousain et les visiteurs se montrent dangereux d'entrée. Bonnegarde contourne le but local et vient glisser dans l'angle pour ouvrir le score dès la deuxième minute de jeuAvance de courte durée, Schmit fait un gros effort de conservation du puck et change d'angle vers Etevenot qui égalise d'un bon lancerLes Hocklines reprennent leur domination mais Romand multiplie les interventions. Mathieu Jouham part en break mais bute sur Molina, Gauthier traîne dans le slot et propulse le rebond au fondLe jeu du chat et de la souris continue, Besançon résiste bien et lance de dangereux contres. Sur l'un d'entre eux le capitaine Jouham double la miseLes Griffons qui commencent à être dans le bon rythme haussent le ton et récupèrent une supériorité numérique. Elle est bien vite capitalisée, Schmit dans l'angle vient faire sauter la lucarne toulousaineLes visiteurs un peu sonnés parviennent à se relancer assez vite par une erreur de marquage. Valere se retrouve seul devant la cage locale, il parvient à glisser le palet contre le montant et réduit l'écartLe jeu s'équilibre et les deux équipes se neutralisent. Une faute des Hocklines met les locaux en bonne position et Mathieu Jouham alourdit la marque d'un slap lointainC'est sur ce net avantage de trois longueurs que s'achève la première mi-temps.

Recol puis envol :

(5-3).

Le jeu est très disputé et de bonne facture. Les deux équipes se rendent coup pou coup. Besançon sombre dans une indiscipline coupable. Toulouse presse pour revenir, en vain. Romand, les plongeons d'Etevenot et de la défense et quelques maladresses offensives maintiennent le score inchangé.

Toulouse reste patient et finalement Pontin remonte tout le terrain et vient loger le palet au fond des filets comtois pour recoller (5-4). Photographe : Philippe Rouinssard Les Hocklines reviennent fort dès la reprise et prennent leur adversaire à la gorge. Il ne faut que quelques minutes pour que Thomières réduise le score en solitaireLe jeu est très disputé et de bonne facture. Les deux équipes se rendent coup pou coup. Besançon sombre dans une indiscipline coupable. Toulouse presse pour revenir, en vain. Romand, les plongeons d'Etevenot et de la défense et quelques maladresses offensives maintiennent le score inchangé.Toulouse reste patient et finalement Pontin remonte tout le terrain et vient loger le palet au fond des filets comtois pour recoller

Les visiteurs accélèrent encore et Besançon malmené ne tient plus son avance que par les prouesses de son portier. Thomas Jouham lancé en break à toute allure, troue le filet toulousain et redonne de l'air à ses coéquipiers (6-4).

Dans la foulée, Toulouse est pénalisé. Le powerplay bisontin fait le métier et c'est encore une fois Schmit qui vient fusiller le gardien pour redonner l'écart de trois points (7-4).

Les Hocklines commencent à fatiguer en fin de match, leurs deux lignes qui ont tout donné commencent à tirer la langue mais font toujours front. Gauthier se faufile et parvient à marquer son deuxième but du soir (8-4).

Une dernière fois le tableau d'affichage change, Garnache seul en break vient crucifier Molina pour le neuvième but local de la partie (9-4).



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mathieu Jouham

** : Anthony Schmit

* : Benjamin Valere

Besançon après deux défaites de suite s'est bien relancé pour la dernière rencontre de la saison régulière et grâce à ce net succès assure la deuxième place de la poule B jusqu'au bout. La semaine prochaine, les Griffons se déplacent à Caen pour y disputer la coupe de France face à un pensionnaire de l'élite, gros morceau en perspective. En playoffs, les Bisontins affronteront, le troisième de la poule A, les Rapaces de Reims.

Toulouse aura tout donné dans ce match et n'a pas été loin du score durant la majeure partie du jeu mais a fini par craquer en fin de partie. Les Hocklines ne peuvent raccrocher le troisième fauteuil et terminent quatrièmes. En playoffs ils croiseront le fer avec le leader du Nord, les Ecureuils d'Amiens.