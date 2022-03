Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Bien finir la saison Les Bisontins en queue de peloton dans la poule 2 espèrent l'emporter pour terminer avant-dernier et recevoir pour les playdowns. En face Toulouse ne peut plus raccrocher les playoffs quoi qu'il arrive. Les Hocklines ont donc emmené un banc court et jeune pour ce dernier long déplacement Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/03/2022 à 11:36 Tweeter Besançon - Toulouse

5 - 2 5 - 2

(1-1, 4-1)

Très engagé et agréable :



Le match démarre vite et les deux équipes se donnet sur le parquet comtois. Le jeu est équilibré et chaque équipe tente sa chance. Les Bisontins se compliquent eux même la vie, sur une mauvaise relance, Harrisson récupère et sert parfaitement Navaro en retrait, ce dernier d'un tir parfait à mi-hauteur ouvre la marque (0-1).

Progressivement les Griffons montrent les dents et multiplient les tentatives mais Molina virevolte devant les filets toulousains pour tenir son équipe devant. Les locaux toujours maladroits dans le dernier geste ne parviennent pas à pousser derrière la ligne. Photographe : Philippe Rouinssard

Le jeu va à cent à l'heure, les Hocklines jeunes et fougueux jouent des contres mais la défense bisontine suit bien et Courgeon fait le ménage devant son but.

Besançon est en forme, les tirs s'enchaînent mais la porte reste fermée. Poussés par leur public les Griffons font le show et pressent sur le cage adverse. Une pénalité vient briser l'assaut local, les Hocklines s'installent mais ne peuvent doubler la mise.

Besançon repart aux affaires. Sur une de ses bonnes actions, c'est le capitaine local qui vient délivrer son équipe. Jouham remonte le terrain à toute allure et vient fusiller Molina d'un lancer parfait (1-1).

Déblocage et décollage :



Le jeu reprend aussi bien qu'il s'était arrêté, les deux équipes se neutralisent toujours et sont plutôt équilibrées. Besançon insiste et obtient une suppériorité numérique. Les Bisontins s'installent et font tourner le palet mais ne trouvent pas de solution dans le bloc défensif toulousain, parfaitement placé et face au solide portier. Le lancer de Jouham s'écrase sur le poteau.

De retour à égalité numérique, Toulouse contre et tente sa chance, sans succès. La partie s'échauffe un peu et une nouvelle faute est sifflée contre les visiteurs. Mais comme lors de la première, le powerplay local ne trouve pas de solution et le score n'évolue pas.

Finalement c'est sur un contre mené de main de maître par Schmit, dans l'axe il donne l'avantage aux siens d'un tir à mi hauteur (2-1).

Les Griffons passent devant pour la première fois et accélèrent le rythme encore, ils parviennent à emporter leur adversaire qui semble accuser le coup avec son petit effectif. Gauthier en solitaire se présente face au gardien à toute allure et glisse la rondelle entre les pads du portier (3-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon prend un peu d'aise au tableau d'affichage et se relâche un peu, erreur ! Les Hocklines repartent à fond de train faire le siège du but local. Courgeon s'interpose à plusieurs reprises. Molina dévie parfaitement au second poteau pour Harrisson qui n'a plus qu'à pousser dans l'ange ouvert (3-2).

La réaction bisontine est immédiate. Frank et Gautier partent en break à deux contre zéro, ils se font un échange de passes avant que le dernier nommé ne viennent cueillir Molina qui ne peut être des deux côtés à la fois malgré sa roulade (4-2).

Les Toulousains repartent courageusement à l'assaut mais le temps manque. Les Hocklines sortent leur gardien, Théo Gauthier récupère la rondelle et l'expédie au loin dans la cage vide pour assurer la victoire des siens et compléter le tour du chapeau (5-2).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Théo Gauthier

** : Mathys Courgeon

Besançon termine la saison régulière sur un beau succès. Les Griffons se sont donnés au maximum toute la partie pour empocher cette victoire méritée face à une équipe courageuse qui n'a pas déméritée. Les Bisontins restent dans la zone de relégation et ils devront aller sauver leur peau en N1 lors d'une série de playdowns. Classés 7ème ils affronteront le 8ème de la poule 1, les Green Falcons de Pont-de-Metz. D'abord un match dans la Somme puis un dans le Doubs. Le premier à deux victoires s'en sort, en cas d'égalité un match décisif se tiendra dans la cité bleue.

Toulouse avec une équipe réduite et jeune a du s'incliner aux pieds des remparts Vauban mais n'a pas a rougir de cette défaite. Les jeunes gachettes des Hocklines ont disputé un très bon match et ont su résister à l'assaut local en s'appuyant sur leur excellent gardien. Menés à l'offensive par le duo Harrisson-Navaro très dangereux, ils ont porté haut les couleurs de l'Occitanie. Fin de saison pour les Toulousains qui espéreront accrocher les playoffs l'année prochaine. (1-1, 4-1)







