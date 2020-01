Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Bon début d'année pour les Griffons Besançon très lourdement battu à St-Médard pour son dernier match a perdu la première place de la poule B. De retour à domicile les Griffons se doivent de rebondir face à Seynod, dernier de la classe. Les Haut-Savoyards qui luttent en as de tableau ont bien résisté à Bordeaux, nouveau leader, à la dernière journée. Ils espèrent faire un coup dans la cité Vauban Besançon, gymnase Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/01/2020 à 12:17 Tweeter Besançon - Seynod Besançon - Seynod

13 - 5

(5-3, 8-2)

Disputé et engagé :



La partie commence sur un bon rythme, les deux équipes se jaugent et testent les réflexes du portier adverse. Crettenand et Aubéry répondent présent face aux premières sollicitations. Un bon lancer de Jouham fait tinter le poteau de Seynod. Sur un bon contre, les visiteurs ouvrent la marque. Mercier Della Nave en solitaire envoie un coup de fusil dans la lucarne (0-1).

Les Bisontins repartent au feu, Garnache longe la cage fait coucher la gardienne et expédie au fond pour égaliser (1-1).

Les Griffons accélèrent et forcent le verrou, Mathieu Jouham dépose une offrande dans le slot où Garnache n'a plus qu'à convertir pour donner l'avantage aux siens (2-1).

Joie de courte durée pour le public, Schieste en break égalise dans la foulée (2-2). Photographe : Philippe Rouinssard

La partie reste disputée et la lanterne rouge n'est pas venue en victime expiatoire. Les Bisontins insistent mais Lucile Aubéry multiplie les sauvetages. Finalement Etevenot en solitaire parvient à trouver la faille entre les pads (3-2).

Les Bisontins poussent mais sont pris par la patrouille. En powerplay Seynod fait le boulot et va de nouveau égaliser. Schieste s'en charge d'un slap lointain (3-3).

Mais immédiatement après c'est au tour des visiteurs d'être pénalisés. La sanction tombe vite et Mathieu Jouham en bon capitaine, remet son équipe devant (4-3).

Les Griffons accélèrent pour capitaliser leur avantage. Le puck frappe de nombreuses fois à la porte. Finalement, William Garnache dans l'angle, complète le tour du chapeau avec un puissant lancer (5-3).

Les Griffons s'envolent :



(6-3).

Dans la même minute, Garnache décale parfaitement Schmit au deuxième poteau qui marque son premier but du jour (7-3).

Le rouleau compresseur local continue d'avancer et broie son adversaire. Etevenot de loin ajoute une huitième unité au compteur (8-3).

La minute qui suit, Mathieu Jouham convertit le rebond sur le lancer de Schmit (9-3).

Seynod coule à toute allure dans le Doubs et ne parvient pas à se redresser, la défense est aux abois laissant seule Aubéry qui fait de son mieux. Une superbe triangulaire conclue par le capitaine bisontin permet le dixième but (10-3). Photographe : Philippe Rouinssard

20 secondes plus tard, Schmit en solitaire creuse encore l'écart (11-3).

Le coup de massue vient d'écraser le heaume des Chevaliers et ceux-ci peinent à contrer. Besançon relâche peu son étau mais le score ne bouge plus. Finalement Frank envoie un missile que Mathieu Jouham dévie pour son quatrième but de la rencontre (12-3).

Une mauvaise sortie de zone et une perte de palet bisontine permet Schieste de déjouer Crettenand et de compléter le tour du chapeau (12-4).

La partie se calme un peu et le score n'évolue plus pendant presque dix minute. Les visiteurs relèvent un peu la tête et Blanc à bout portant réduit la marque (12-5).

Besançon veut en finir et Gauthier en break vient inscrire le treizième et dernier but de cette partie (13-5).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathieu Jouham

** : William Garnache

Besançon a du batailler en première mi-temps pour prendre les commandes de la partie. Puis son offensive s'est mise en marche et a broyé son vis à vis logiquement et en quelques minutes. Les Griffons démarrent 2020 de fort belle manière, toujours deuxièmes ils recevront Aubagne la semaine prochaine.

Seynod, lanterne rouge du groupe, a réalisé un très bon début de match mais a explosé en deuxième mi-temps et s'incline sur un score sévère. Une mention spéciale pour sa courageuse gardienne, Lucile Aubéry auteure d'une belle prestation malgré le score. La semaine prochaine, ils se déplaceront à Toulouse pour tenter de rebondir.

