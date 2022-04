Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : In extremis Besançon durement battu au match 2 revient devant ses partisans pour accrocher son maintien face à une équipe de Pont de Metz qui lutte également pour sa survie en N1. Seul le vainqueur sauvera sa peau, le vaincu descendra en N2 Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/04/2022 à 18:39 Tweeter Besançon - Pont de Metz

7 - 5

(2-4, 5-1)

Un air de déjà vu ?



Les Bisontins attaquent en premier, Schmit fait tinter le poteau sur le premier tir du match. Pont de Metz s'offre un excellent contre, il n'y a plus qu'un défensseur, Romand fait le premier arrêt mais Valentin Demaret pousse le rebond au fond et ouvre le score après moins d'une minute de jeu (0-1).

Les Green Falcons haussent le ton mais les locaux parviennent à peu près à tenir. Pas très longtemps, Valentin Demaret de nouveau seul en contre double la marque alors que moins de 2 minutes ont été jouées (0-2).

Josse contre à son tour mais cette fois Romand repousse au loin avec brio. Besançon récupère un powerplay mais n'en fait rien. Les visiteurs contrent encore une fois, c'est encore Valentin Demaret qui s'est échappé, il lance, Romand touche le palet mais ce dernier finit sa course au fond (0-3).

Encore un tour du chapeau pour l'incroyable attaque messipontin.

Rien en va plus pour Besançon qui entamme le match encore plus mal que la veille. L'addition va encore se saler peu après. Josse met au fond, le portier local sort mal, Josse contourne la cage et vient mettre dans le but d'un bon mouvement du bras (0-4). Photographe : Philippe Rouinssard

Un score sans appel au bout de dix minutes, la messe semble déjà dite pour des locaux complètement sous l'eau comme la veille. Les Griffons ne baissent pas les bras et repartent de l'avant. Ils peinent à se créer des occasions franches. Choteau tient bon et sa défense bien placée coupe le jeu téléphoné des locaux. Il faut attendre la quinzième minute de jeu pour voir les Bisontins débloquer leur compteur. Le capitaine Jouham remonte le terrain et vient loger sa spéciale au fond des filets (1-4).

Les Griffons restent à l'initiative mais ne peuvent rapprocher la marque. Ils récupèrent une supériorité, Jouham dévie parfaitement pour Schmit dans l'angle, sa reprise impeccable fait trembler les filets (2-4).

La remontée fantastique :



(2-5).

Une nouvelle faute tombe peut après sur le casque des Doubistes, cela semble bien compromis. Pourtant Schmit parvient à s'échapper et à fusiller le portier pour réduire l'écart (3-5).

Les Messipontins ne parviennent pas à convertir leur deuxième powerplay, une erreur qui leur sera fatale.

Les Griffons pressent de tous côtés mais Choteau virevolte pour tenir le fort. Lequeuche canonne depuis la cage bisontine, Bideaux sur la trajectoire dévie au fond (4-5). Photographe : Philippe Rouinssard

Les locaux recollent et la pression change de camp un peu plus encore. Pont de Metz perd son sang froid et commet de nombreuses fautes. Besançon récupère même un double avantage numérique mais ne parvient pas à égaliser. Finalement en suppériorité, Gillet dans l'angle glisse au fond pour l'égalisation (5-5).

Besançon continue de pousser. Les Green Falcons plient et ne parviennent plus à desserer l'étau. Gerdy sert Bideaux dans le slot qui vient battre Choteau à bout portant (6-5).

Pont de Metz tente de retrouver sa gniaque en contre mais ils ont été bien sonné par cet incroyable renversement. Valentin Demaret seul devant la cage est tout près de remettre les siens à hauteur mais Romand sort un incroyable arrêt mitaine à bout portant. Besançon repart au charbon alors que la rencontre peut basculer d'un côté ou d'un autre. Regner voit la lumière au loin, il expédie un lancer parfait qui fait trembler les filets et délivre le public (7-5).

Le jeu s'emballe et les Green Falcons sont pénalisés. Besançon presse, Jouham est au sol en zone offensive. Le coup de sifflet retentit, Declerck dégage mais le palet vient heurter à pleine vitesse le visage du capitaine bisontin. Il se met à abondemment saigner à l'arcade soucilière. Il quitte le terrain et est évacué par les pompiers en direction du CHU. Le match reprend pour une ultime minute jusqu'à la sirène finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Valentin Demaret

** : Alois Bideaux

Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon est délivré et sauve sa tête in extremis dans un match improbable mais la joie est tout de même tempérée en pensant à leur capitaine blessé. Emportés une fois encore dans un début de match catastrophique, les Griffons sont parvenus à limiter l'hémorragie avant la sirène. Puis ils ont réussit un incroyable renversement de partie dans une deuxième période maîtrisée du casque et des épaules. Besançon pourra évoluer de nouveau en N1 l'an prochain.

Pont de Metz est sonné sur le terrain, malgré une partie encore haletante qu'ils ont disputé à 200% ils ont du rendre les armes et sont relégués en N2. Très rapidement devant les jeunes gachettes Messipontines n'ont pas pu assez prendre le large pour tuer le match comme la veille. Trop indisciplinés en fin de partie ils ont du s'incliner au bout du suspense.







