Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/02/2022 à 08:00 Tweeter Besançon - Seynod

11 - 9

(5-5 6-4) (5-5 6-4)

Vents contraires :

(0-1).

Les chevaliers contrôlent le jeu et posent leur offensive. Ils pressent et font sombrer l'arrière garde bisontine, Gauze double la marque sur un but copié sur son précédent (0-2).

Les Bisontins finissent par contrer et sur leur premier lancer de la partier, Jouham dévie pour Schmit qui ouvre le compteur local (1-2). Photographe : Philippe Rouinssard

Le jeu semble s'équilibrer mais la défense comtoise a toujours des voies d'eau, Alex Gauze seul dans l'axe en profite pour compléter le tour du chapeau (1-3).

Besançon prend son temps mort pour resserrer les boulons. Cela fonctionne plutôt bien, Gerdy lance au but, Gillet dévie au fond des filets (2-3).

Les Griffons conservent l'initiative et cherchent à revenir le plus vite possible. La pression monte sur la cage seynodienne et finalement Schmit dans l'axe parvient à déjouer Arcy pour égaliser (3-3).

Le match s'accélère et poussés par leurs partisans les locaux font mouche. Sur un contre c'est le capitaine Jouham qui donne l'avantage aux siens (4-3).

La partie est renversée et les visiteurs prennent leur temps mort. Besançon reste en contrôle mais la partie s'équilibre. Sur un bon temps fort, les Doubistes creusent leur avance sur une déviation de Gillet (5-3).

Les Griffons relâchent leur attention et Seynod en profite pour se glisser dans les interstices. Les brêches s'élargissent et Pivron seul devant la cage nettoie la lucarne d'un lancer parfait (5-4).

Les chevaliers haussent le ton et les locaux sont pénalisés. Les visiteurs pressent, Martinet dans l'angle glisse la rondelle entre le patin et le montant en direction du centre, Pivron n'a plus qu'à pousser dans la cage grande ouverte (5-5).

Les Griffons arrachent la victoire :



(6-5).

La réplique est immédiate, le contre suivant apporte l'égalisation. Chatel lance, Romand repousse, Peschot s'y reprend à deux fois avant de faire trembler les filets (6-6).

Les chevaliers sont pénalisés ce qui permet aux Griffons de poser leur jeu mais sans succès. Pire encore ils se font contrer et Lavanant remet les siens devant (6-7).

Besançon doit retourner à ses chères études et enfile le bleu de chauffe. Mais une faute vient compliquer le jeu local. Jouham se jette et parvient à faire sortir le palet vers l'avant, Frank récupère et fonce seul au but, il gagne son duel et égalise (7-7). Photographe : Philippe Rouinssard

Deux buts inscrits en infériorité pour deux adversaires qui se rendent coup pour coup. Les Bisontins conservent l'initiative et finissent par repasser devant. Jouham dévie pour Gauthier qui n'en demandait pas tant pour marquer son premier but du jour (8-7).

Les Griffons continuent de presser et c'est encore Gauthier qui vient doubler la mise d'un tir en angle complètement fermé et qui parvient à passer dans un trou de souris (9-7).

Seynod n'a pas pour autant rendu les armes, les visiteurs contrent vite et profitent des largesses de la défense locale. Martinet réussit à tromper Romand et fait recoller les siens (9-8).

Les chevaliers galopent et enfoncent la défense locale qui plie une fois encore sous les coups. Martinet lance, Romand repousse, Gauze a été laissé bien imprudement seul devant la cage, il récupère le rebond et propulse le palet au fond (9-9).

Tout est à recommencer pour Besançon qui repart patiemment à l'assaut. Jouham lance, Frank dévie au fond et remet son équipe devant (10-9).

Les esprits s'échauffent et Seynod est pénalisé. Les chevaliers font bien encore quelques frayeurs en contre, mais ils ne peuvent égaliser. Les Griffons s'installent, Gillet sert Lukas Frank qui complète le hat-trick et donne de l'air aux Bisontins (11-9).

Les visiteurs sonnés repartent de l'avant, mais Besançon tient bon et ne lâche pas la rampe jusqu'à la sonnerie qui lui donne enfin la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathieu Jouham

** : Alex Gauze

*** : Mathieu Jouham

** : Alex Gauze

* : Lukas Frank



Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons remportent la victoire très difficilement après avoir du batailler tout le match face à un valeureux adversaire. Il s'agit seulement de la deuxième de la saison, mais elle est précieuse puisqu'elle leur permet de quitter la dernière place de la poule et de l'abandonner à son adversaire du jour. La mission sauvetage en N1 se poursuit pour les Bisontins, mais la route est encore longue.

