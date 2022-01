Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Le leader fait sa loi Les Bisontins en recherche active de points recevaient les Lions leaders de la poule. Un match déséquilibré sur le papier, qui s'est logiquement traduit sur le parquet par une victoire bordelaise Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/01/2022 à 12:18 Tweeter Besançon - Bordeaux

4 - 8

(4-5, 0-3)

De l'intensité :



(0-1).

Le jeu est rapide mais file de tous les côtés. Besançon parvient à contrer et Schmit lance, son tir heurte le poteau mais termine au fond (1-1).

Bordeaux est pénalisé peu après et le powerplay des Griffons fait le métier. Gauthier derrière la cage parvient à glisser et à surprendre Heumann (2-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Lions poussent pour revenir mais Romand virevolte. Lequeuche et Gauthier parviennent à s'échapper en break, le premier sert le second qui double la mise (3-1).

Le leader renverse la tendance, et repart à l'offensive. La vitesse des contres emporte la défense locale, Cadren et Blachet en une-deux déjouent Romand (3-2).

Besançon subit l'orage et doit concéder une faute. Le powerplay des Lions prend à la gorge les Comtois qui plient. D'un lourd slap Blanchet égalise (3-3).

Le match s'emballe et les Bisontins prennent l'eau, Cadren seul en contre vient donner l'avantage aux Lions (3-4).

Les Griffons tentent de s'envoler mais peinent à déployer leur jeu, ils sont sanctionnés. Le kp local parvient à tenir presque jusqu'au bout. Dans les derniers instants du powerplay, Labarthe enfonce le clou d'un tir lointain (3-5).

Les locaux jouent le contre et profitant d'un d'entre eux, Gauthier sert dans la profondeur Schmit qui se retrouve seul en duel face au portier d'un beau mouvement il l'efface et réduit l'écart (4-5).

Une faute extrêmement sévère creuse encore le tombeau bisontin mais cette fois les Griffons tiennent bon jusqu'à la sirène. Les Lions démarrent vite et se portent à l'assaut, Romand les repousse à plusieurs reprises. Bordeaux monopolise la rondelle et combine bien ses offensives. Sentenac glisse pour Vandromme au premier poteau qui pousse au fondLe jeu est rapide mais file de tous les côtés. Besançon parvient à contrer et Schmit lance, son tir heurte le poteau mais termine au fondBordeaux est pénalisé peu après et le powerplay des Griffons fait le métier. Gauthier derrière la cage parvient à glisser et à surprendre HeumannLes Lions poussent pour revenir mais Romand virevolte. Lequeuche et Gauthier parviennent à s'échapper en break, le premier sert le second qui double la miseLe leader renverse la tendance, et repart à l'offensive. La vitesse des contres emporte la défense locale, Cadren et Blachet en une-deux déjouent RomandBesançon subit l'orage et doit concéder une faute. Le powerplay des Lions prend à la gorge les Comtois qui plient. D'un lourd slap Blanchet égaliseLe match s'emballe et les Bisontins prennent l'eau, Cadren seul en contre vient donner l'avantage aux LionsLes Griffons tentent de s'envoler mais peinent à déployer leur jeu, ils sont sanctionnés. Le kp local parvient à tenir presque jusqu'au bout. Dans les derniers instants du powerplay, Labarthe enfonce le clou d'un tir lointainLes locaux jouent le contre et profitant d'un d'entre eux, Gauthier sert dans la profondeur Schmit qui se retrouve seul en duel face au portier d'un beau mouvement il l'efface et réduit l'écartUne faute extrêmement sévère creuse encore le tombeau bisontin mais cette fois les Griffons tiennent bon jusqu'à la sirène.



Dans la gueule du lion :



(4-6).

Besançon peine à sortir la tête de l'eau et subit le joug de son adversaire qui contrôle le jeu. Uriot à toute allure emporte tout le monde et d'un magnifique mouvement vient pousser la rondelle entre les pads du portier local (4-7). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons tentent bien de réduire l'écart mais heurtent le montant ou le gardien visiteur qui est bien en place sur sa ligne. Petit à petit les locaux visiblement fatigués ne peuvent que subir le jeu imposé par son adversaire qui déroule sa puissance et son talent. Moreau emporte tout le monde au second poteau avant de servir Paradis dans le slot qui pousse au fond (4-8).

La messe est dite, les Bisontins ne parviennent plus à revenir au score et doivent logiquement s'incliner. Les Bisontins achèvent de tuer la pénalité et reviennent à égalité numérique. Ils tentent des actions individuelles mais se heurtent au portier à la défense bordelaise qui font du bon nettoyage devant la cage. Le temps coule mais les locaux restent encore dans le ocup. Panatier derrière la cage doubiste glisse au deuxième poteau pour Moreau qui double la miseBesançon peine à sortir la tête de l'eau et subit le joug de son adversaire qui contrôle le jeu. Uriot à toute allure emporte tout le monde et d'un magnifique mouvement vient pousser la rondelle entre les pads du portier localLes Griffons tentent bien de réduire l'écart mais heurtent le montant ou le gardien visiteur qui est bien en place sur sa ligne. Petit à petit les locaux visiblement fatigués ne peuvent que subir le jeu imposé par son adversaire qui déroule sa puissance et son talent. Moreau emporte tout le monde au second poteau avant de servir Paradis dans le slot qui pousse au fondLa messe est dite, les Bisontins ne parviennent plus à revenir au score et doivent logiquement s'incliner.



Les Lions ont bien assummé leur statut de leader avec un jeu propre, efficace et de grande qualité. Une victoire logique qui s'est dessinnée en deuxième période grâce à un coup adressé sur le casque de leur adversaire. Bordeaux rentre donc à la maison avec la victoire et une première place encore un peu plus assurée.

Besançon aura tout donné dans cette partie mais la marche était trop haute. Les Griffons toujours derniers espèrent se relancer au prochain match, s'ils jouent de cette manière ils peuvent tout à fait y arriver. (4-5, 0-3) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo