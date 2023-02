Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Le leader s'est fait peur Les Griffons derniers du classement reçoivent Epernay solide leader. Un duel des extrêmes dans la cité bleue. Besançon espère faire mieux que dans la Marne où elle avait explosé face aux Bombardiers 13-0 ! Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/02/2023 à 12:47 Tweeter Besançon - Epernay Besançon - Epernay

Le match commence fort côté visiteur. Epernay est vite à l'offensive et trouve la faille dès la première minute de jeu. Un raid solitaire de Fayault et un lancer surpuissant à mi-hauteur débloque le compteur marnais (0-1).

Photographe : Philippe Rouinssard

Sur un contre bien emmené lancé par Vautrin, Gauthier propulse le palet en pleine lucarne et égalise salué par le public (1-1).

Ce but a le don de réveiller Epernay qui repart à l'offensive immédiatement. Les lancers pleuvent sur la cage bisontine mais le portier est solide sur ses appuis. Une faute est sifflée contre les visiteurs mais le powerplay doubiste est trop timide pour percer le coffre fort maintenu solidement fermé par Chaumet.

Les Sparnaciens tuent la faute et repartent dans l'autre sens. Simmons dans l'angle remet dans le slot pour Dupont dont le lancer immédiat trompe le gardien comtois (1-2).

Dans la foulée, les Bombardiers sont de nouveau pénalisés. Le RHB s'installe et met la pression pour égaliser, sans succès, Chaumet s'interpose avec calme et solidité. Les visiteurs reprennent plus ou moins la domination du jeu, même s'ils s'exposent aux contres des Griffons. Fayault tente sa chance dans l'axe, Romand repousse mais Simmons à bout portant pousse au fond (1-3).

Tout près :





Les Sparnaciens gardent l'initiative et sur un bon contre mené par Dupont viennent creuser l'écart (1-4).

Besançon repart à l'assaut sans se décourager et tente de bouger Chaumet impérial sur sa ligne. Une nouvelle faute sparnacienne donne de l'espace. Lequeuche en retrait envoie un missile qui cette fois déjoue le portier visiteur (2-4). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons sont redynamisés par ce but et haussent le ton. Ils dominent le jeu et sont actifs dans la zone offensive, les lancers pleuvent sans résultat. Ce gros temps fort bisontin peine à se concrétiser malgré la grande qualité du jeu déployé. Frank se démène mais sans succès. Epernay tient bien son avance mais se fait finalement déjouer. Frank tombe mais se jette pour envoyer le palet au deuxième poteau où Jouham reprend et pousse au fond dans une clameur (3-4).

Besançon n'est plus qu'à une longueur du maître incontesté de la poule, lui qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison. L'espoir fou s'empare des Montboucons. Mais peu après une faute tombe sur le casque des locaux et les empêchent de défendre leur peau. Ils s'en sortent bien à trois, lançant même des contre-offensives.

Dans les derniers instants, la tension monte encore, mais une faute sévère est sifflée contre Besançon. Les Griffons ne pourront pas arracher l'égalisation en infériorité, et Epernay tient sa victoire, pas si facile.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Florian Fayault

** : Lukas Frank

Besançon s'incline de justesse contre l'impitoyable leader et peut même se mordre les doigts de son indiscipline en fin de partie qui ne lui a permis de défendre ses chances d'égalisation. Une défaite crève coeur mais de très bonne augure pour les Bisontins toujours dans la lutte pour le maintien en N1. Si les Griffons continuent sur cette voie, ils peuvent espérer sauver leur peau. La semaine prochaine, ils recevront Saint-Médard-en-Jalles pour le dernier match à domicile de la saison avant encore deux matchs à l'extérieur. Neuf points sont encore théoriquement possibles pour les Comtois.

Epernay s'est fait peur chez la lanterne rouge de la poule Sud. Plutôt confiants en première partie de rencontre les Bombardiers se sont un peu relâchés et ont vu leur adversaire revenir à une longueur. Mais ils ont su tenir le choc et s'imposent finalement d'une courte tête. Epernay recevra les Hocklines la semaine prochaine avant un ultime déplacement à Aubagne. Quoi qu'il arrive les Sparnaciens resteront premiers de la poule.







