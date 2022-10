Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Le survol des Rapaces Après trois revers pour débuter la saison, les Griffons sont en quête de points et ils espèrent s'élancer à domicile. Ils reçoivent Reims, deuxièmes du groupe, mais qui se sont inclinés à leur dernier match. Une partie où les Rapaces seront nettement favoris Besançon, gymnase Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/10/2022 à 14:00 Tweeter Besançon - Reims Besançon - Reims

5 - 10 5 - 10

(1-7, 4-3)

Dans les serres :



(0-1).

Les Griffons repartent et c'est au tour des visiteurs d'être sanctionnés. Le powerplay comtois fait mouche également, le lancer de Schmit est repoussé par Wurtz, mais le rebond est poussé au fond par Frank qui égalise (1-1).

Besançon presse autour du but rémois dans un bon temps fort mais ne parvient pas à passer devant, cela va lui coûter cher. Sur un contre, Dumont redonne l'avantage aux siens (1-2).

Reims gagne l'engagement qui suit, Dumont fonce au but et double la marque à peine 3 secondes plus tard (1-3) !

Le navire bisontin tangue, l'agonie se poursuit, dans la même minute Lefranc d'un tir lointain enfonce le clou (1-4). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons passent un sale quart d'heure dans les serres des Rapaces qui haussent le ton. Reims continue de dominer du casque et des épaules. Ce long temps fort se traduit logiquement par un nouveau but. Dans l'angle, Lefranc alourdit la mise. S'en est trop pour les Griffons qui changent de gardien et prennent leur temps mort.

Besançon reste nettement dominé mais parvient à tenir, même en infériorité. Chalon enfonce la défense locale à toute allure et inscrit un nouveau but d'un tir à mi-hauteur (1-6).

Les locaux sont encore pénalisés, le powerplay rémois presse et finit par faire sauter la banque. Lefranc nettoie la lucarne pour compléter le tour du chapeau (1-7).

Besançon termine bien :



(1-8).

Les visiteurs sont sanctionnés à deux reprises, mais ils parviennent à tenir les deux fois et empêchent tout retour de leur adversaire du jour. Le pressing bisontin ne parvient pas à déjouer Wurtz qui virevolte sur sa ligne. Fondu part seul en break et vient alourdir le score (1-9).

La correction est sévère pour des Griffons qui n'ont toujours pas baissés les crosses. Finalement les efforts finissent par payer. Gautier glisse dans l'angle opposé pour Jouham qui fait trembler les filets (2-9). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon accélère, les Rapaces concèdent une faute. Le powerplay local s'installe et le palet tourne dans les crosses. Schmit lance, le palet ricoche contre la bande et revient dans la palette de Frank qui reprend victorieusement (3-9).

Les Griffons se sentent pousser des ailes et accroissent encore leur bon pressing, les passes s'enchaînent ainsi que les tentatives. Blaise d'un bon lancer vient déjouer le portier champenois (4-9).

Les offensives bisontines continuent sur un très bon rythme, les tirs se multiplient. Une faute en tout fin de partie vient briser l'assaut des Girffons. Jouham s'échappe en break mais il est accroché. L'arbitre siffle un tir de pénalité, le capitaine bisontin le convertit parfaitement d'un excellent lancer du poignet (5-9).

Le powerplay rémois presse, un lancer de brute d'Esterman s'écrase sur la transversale, on ne sait s'il a vraiment franchit la ligne, mais l'arbitre qui est le seul juge siffle but (5-10).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jimi Lefranc

** : Valentin Splingart

Photographe : Philippe Rouinssard

Nette victoire de Reims qui a fait parlé sa vitesse et son offensive pour surclasser son adversaire du jour. Les Rapaces grimpent en tête de la poule 2 de la N1, mais avec toutefois deux matchs de plus qu'Epernay. Pour leur prochain match, les Rémois se déplaceront à Aubagne le 5 novembre.

Besançon a explosé dans la première période et a pris l'eau au tableau d'affichage. Pourtant les Griffons n'ont jamais baissé les bras et se sont battus avec leurs armes jusqu'au bout, comme le prouve leur bonne deuxième période. Toujours derniers, les Bisontins se rendront à Epernay la semaine prochaine pour y affronter des Bombardiers toujours invaincus.







