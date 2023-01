Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Les Corsaires à bon port Besançon en difficultés après deux défaites de suite reste dernier du classement. Les Griffons reçoivent leur prédécesseur, La Teste de Buch pour un match capital en bas de tableau. Les deux équipes doivent remporter une victoire vitale Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/01/2023 à 13:19 Tweeter Besançon - La Teste de Buch Besançon - La Teste de Buch

4 - 7

(2-3, 2-4)

Un abordage réussi :



La Teste de Buch démarre bien la partie et se porte assez vite à l'assaut, les lancers s'enchaînent mais Romand impérial repousse tout et empêche le score d'évoluer. Besançon peine à répliquer si ce n'est par quelques contres offensives qui ne parviennent pas à être trop dangereuses. Les locaux plient mais ne rompent pas grâce à leur virevoltant portier.

Une pénalité tombe sur le casque des bisontins et vient compliquer leur travail défensif. Rolin dans l'angle vient nettoyer la lucarne opposée d'un lancer laser (0-1).

Les Griffons repartent de l'autre sens et ne vont pas tarder à débloquer également leur compteur. Jouham sert en retrait Barbary dont la reprise vient cueillir le gardien du bassin d'Arcachon (1-1). Photographe : Philippe Rouinssard

La partie s'accélère, mais les Corsaires semblent plus dangereux sur leurs offensives, Romand continue son travail de Sisyphe devant le but local. Huet dévie parfaitement au second poteau pour Martin qui déjoue le portier comtois (1-2).

Besançon se porte de nouveau à l'offensive. Bideaux emporte la défense testerine mais son lancer est repoussé par Robert-Sifaoui. Frank se jette sur le rebond mais cette fois le palet heurte le montant. Les Corsaires échaudés partent en contre à deux contre un, l'échange de passes est parfaitement conclu par Huet (1-3).

Pas le temps de célébrer pour La Teste qui est rejoint peu après au score. Barbary de loin envoie un slap surpuissant qui troue les filets girondins (2-3).

Malgré un powerplay en fin de période, les Bisontins ne parviennent pas à revenir au score avant la première sirène.



La ronde des pirates :



(2-4).

Peu après les Corsaires sont pénalisés, le powerplay peine toujours à créer le décalage. Le jeu téléphoné des bisontins ne prend pas les visiteurs à défaut. A peine de retour à égalité numérique, Jouham depuis la défense parvient à battre le gardien testerin (3-4).

A peine dix secondes plus tard, une relance catastrophique de la défense locale profite à Rolin qui complète le tour du chapeau (3-5). Photographe : Philippe Rouinssard

Trente secondes plus tard, Martin prend de vitesse la défense locale et dans l'angle parvient à trouver la faille une fois encore (3-6).

Besançon tangue sous ce nouveau coup et peine à repartir. Un temps mort est pris pour tenter de relancer la machine. Les visiteurs font dérouler le temps et gèrent leur avance mais une faute vient changer la donne. Les Griffons sont au pressing et Lequeuche d'un lancer lointain vient réduire l'écart (4-6).

Les Corsaires repartent à l'assaut du navire doubiste et lancent de tous côtés. Le tir de Gauffin est freiné par le portier mais il retombe juste devant la ligne au deuxième poteau, Martin en profite pour également réaliser un hat-trick (4-7).

Besançon peine à trouver un second souffle et perd de précieuses minutes à se mettre en ordre de jeu. Une pénalité en fin de partie vient sceller le sort des locaux.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nicolas Martin

** : Thomas Rolin

*** : Nicolas Martin

** : Thomas Rolin

* : Mathieu Jouham



La Teste de Buch remporte une victoire très précieuse à Besançon dans sa lutte pour le maintien. Grâce à ce second succès contre les Comtois, les Corsaires peuvent s'éloigner au général de leur adversaire du soir. Mathématiquement, ils peuvent encore rattraper Toulouse mais ce sera difficile. Prochaine rencontre pour les Girondins le 18 février en déplacement à Aubagne.

La Teste de Buch remporte une victoire très précieuse à Besançon dans sa lutte pour le maintien. Grâce à ce second succès contre les Comtois, les Corsaires peuvent s'éloigner au général de leur adversaire du soir. Mathématiquement, ils peuvent encore rattraper Toulouse mais ce sera difficile. Prochaine rencontre pour les Girondins le 18 février en déplacement à Aubagne.

Besançon perd une occasion en or d'abandonner la dernière place. Les Griffons ont été assez vite dépassés par le jeu adverse et même sur leurs bons temps forts et sur leurs powerplays ils n'ont jamais été vraiment en mesure de renverser définitivement le match. Un nouveau revers donc pour les Bisontins qui se déplaceront le 11 février chez le leader Epernay pour une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà très compliquée.







