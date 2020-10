Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Les Griffons dans le tempo Les Bisontins en tte de leur poule et invaincus reoivent les Bourrins quatrimes et qui restent sur un large succs lors de leur dernire rencontre. Une partie qui se joue en dbut d'aprs-midi pour permettre aux Franciliens d'tre rentrs avant le couvre-feu Besanon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/10/2020 16:43 Tweeter Besançon - Maisons-Laffitte Besançon - Maisons-Laffitte

7 - 3

(5-2, 2-1)

Une bien belle entame :





Les visiteurs dominent la rencontre, Gillet part en contre et ouvre le score salué par le public (1-0).

Ce but a le don de lancer l'offensive griffone qui accélère brutalement. Bideaux ne tarde pas à doubler la mise d'un excellent lancer plein axe (2-0).

Le jeu continue d'être rapide et agréable les deux équipes ont leur chance mais les gardiens tiennent bon. Josselyn Marie d'un lourd lancer décroisé parvient à battre Héron côté plaque (3-0). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon s'installe à l'offensive et presse contre le but adverse. Maisons-Laffitte peine à desserrer l'étau, une belle confusion devant le but finit par envoyer le palet au fond, l'arbitre accorde le but à Zamboni, il nous semble que c'est Gillet qui avait dévié au fond (4-0).

Maisons-Laffitte parvient à renverser la tendance et va réussir à débloquer son compteur. Dombar contourne la cage et vient glisser le palet entre les roues et le poteau de Romand (4-1).

Une réduction du score de courte durée, moins d'une minute après Thomas Jouham en solitaire vient corser l'addition (5-1).

Mais comme souvent, juste après un but Besançon en encaisse un autre. Alexis Rebeyrol répond du tac au tac avec un but similaire (5-2). La partie démarre bien côté bisontin et Heron est rapidement mis à contribution, une déviation fait trembler les filets mais une crosse haute annule le but. Les Bisontins restent dangereux mais sans parvenir à débloquer leur compteur. Les Bourrins contrent vite et bien mais Romand fait bonne garde sur sa ligne.Les visiteurs dominent la rencontre, Gillet part en contre et ouvre le score salué par le publicCe but a le don de lancer l'offensive griffone qui accélère brutalement. Bideaux ne tarde pas à doubler la mise d'un excellent lancer plein axeLe jeu continue d'être rapide et agréable les deux équipes ont leur chance mais les gardiens tiennent bon. Josselyn Marie d'un lourd lancer décroisé parvient à battre Héron côté plaqueBesançon s'installe à l'offensive et presse contre le but adverse. Maisons-Laffitte peine à desserrer l'étau, une belle confusion devant le but finit par envoyer le palet au fond, l'arbitre accorde le but à Zamboni, il nous semble que c'est Gillet qui avait dévié au fondMaisons-Laffitte parvient à renverser la tendance et va réussir à débloquer son compteur. Dombar contourne la cage et vient glisser le palet entre les roues et le poteau de RomandUne réduction du score de courte durée, moins d'une minute après Thomas Jouham en solitaire vient corser l'additionMais comme souvent, juste après un but Besançon en encaisse un autre. Alexis Rebeyrol répond du tac au tac avec un but similaire



Une deuxième période de grande qualité :





Les Bisontins sont sanctionnés mais tiennent bon, une deuxième faute tombe et les Griffons évoluent quelques instants à 2 contre 5 mais ils parviennent à tuer toutes les fautes et s'en sortent sans dommage.

Le jeu est rapide et va d'un but à l'autre sans que le tableau d'affichage ne change ni d'un côté ni de l'autre. Photographe : Philippe Rouinssard Finalement c'est Marie qui s'infiltre en zone offensive et vient placer la rondelle juste sous le bras de Louap (6-2).

Le temps défile et Besançon gère son avance, mais les Bourrins n'ont pas baissé les bras et lancent des banderilles de tous côtés. Le lancer de Migeon dévié par un patin vient terminer sa course dans la cage locale (6-3).

Les Mansonniens accélèrent brutalement et foncent à l'assaut, les Griffons tanguent sous l'offensive et s'accrochent tant bien que mal. Un bon contre permet à Besançon de souffler. Gauthier sert bien Frank qui reprend parfaitement, Jérôme Louap plonge mais il est trop court (7-3).

La messe est dite à moins de 3 minutes de la fin, mais les Bourrins continuent de se battre jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Josselyn Marie

** : Clément Migeon

* : Alois Bideaux Les Bourrins changent de gardien pour la deuxième partie du match et Louap remplace Heron. Il est rapidement sollicité mais répond bien présent avec une série de parades. Les visiteurs ne s'en laissent pas compter et poussent dans l'autre sens où Romand s'interpose avec brio.Les Bisontins sont sanctionnés mais tiennent bon, une deuxième faute tombe et les Griffons évoluent quelques instants à 2 contre 5 mais ils parviennent à tuer toutes les fautes et s'en sortent sans dommage.Le jeu est rapide et va d'un but à l'autre sans que le tableau d'affichage ne change ni d'un côté ni de l'autre.Finalement c'est Marie qui s'infiltre en zone offensive et vient placer la rondelle juste sous le bras de LouapLe temps défile et Besançon gère son avance, mais les Bourrins n'ont pas baissé les bras et lancent des banderilles de tous côtés. Le lancer de Migeon dévié par un patin vient terminer sa course dans la cage localeLes Mansonniens accélèrent brutalement et foncent à l'assaut, les Griffons tanguent sous l'offensive et s'accrochent tant bien que mal. Un bon contre permet à Besançon de souffler. Gauthier sert bien Frank qui reprend parfaitement, Jérôme Louap plonge mais il est trop courtLa messe est dite à moins de 3 minutes de la fin, mais les Bourrins continuent de se battre jusqu'au bout.*** : Josselyn Marie** : Clément Migeon* : Alois Bideaux



Nouveau succès pour Besançon qui poursuit sa série de victoires et reste invaincu depuis le début de saison. Toujours leader, les Griffons ont très bien démarré la partie et se sont rapidement mis à l'abri malgré la détermination de leur adversaire. Besançon affrontera la semaine prochaine, si tout va bien, un gros morceau du championnat, Saint-Médard-en-Jalles. Photographe : Philippe Rouinssard

Maisons-Laffitte a su donner la pleine mesure de son talent mais s'est heurté à un solide gardien, vite menés au score les Bourrins ont du courrir après le tableau d'affichage toute la rencontre. Ils n'ont jamais baissé les bras mais doivent logiquement s'incliner. La semaine prochaine, les Mansonniens se déplaceront à Bordeaux. (5-2, 2-1) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo