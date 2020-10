Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Les Griffons décollent en deuxième Les Griffons après une première victoire à Seynod la semaine passée retrouvent leur public pour cette nouvelle saison en N1. La réception de Toulouse avec une victoire et une défaite sera un bon test pour les noirs jaunes rouges Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/10/2020 à 12:00 Tweeter Besançon - Toulouse Besançon - Toulouse

9 - 4

(0-2, 9-2)

Les Hocklines font le show :

Photographe : Philippe Rouinssard

Le rythme est rapide et toujours mené par les Hocklines, Besançon est pénalisé mais tient bon sur son infériorité. Au quart d'heure de jeu le score se débloque enfin. Bonnegarde et Valere s'offrent un excellent une-deux, le premier nommé sert le second qui fusille Romand pour l'ouverture de la marque (0-1).

Cette logique réalisation dope les capacités visiteuses, Toulouse hausse le ton et Benjamin Valere transperce la défense en solitaire pour doubler la mise d'un magnifique lancer plein axe (0-2).

Des Griffons qui soufflent froid puis brûlant :



(1-2).

Une joie de courte durée, les Hocklines inverse la tendance immédiatement et viennent cogner sur le but comtois. Pontin en break nettoie la lucarne d'un tir parfait (1-3).

Besançon retourne patiemment au charbon et fait le siège du but adverse. Les lancers se précisent et sur un lourd tir, Marie trouve la faille juste sous la transversale (2-3).

Les Griffons accélèrent encore et Toulouse plie face à l'offensive en règle des locaux. Josselyn Marie se bat seul devant le but pour conserver le palet face à deux adversaires, il prend le meilleur sur eux et troue le but pour égaliser (3-3).

La partie s'emballe, Toulouse contre mais ne parvient pas à récupérer son avantage. Les Bisontins font le forcing et c'est encore Marie qui trouve la faille et donne l'avantage à sa nouvelle équipe en complétant le hat-trick (4-3). Photographe : Philippe Rouinssard

La minute n'est même pas écoulée que les Doubistes ont déjà remis le couvert. Thomas Jouham derrière le but, repique au centre et trouve l'ouverture entre les jambes du gardien occitan (5-3).

Le match se débride complètement et les Griffons déploient leurs ailes, ils monopolisent le jeu. Mathieu Jouham contourne le but son tir est repoussé, maizs le rebond est bien repris par son frère qui alourdit la mise (6-3).

Une avalanche de buts qui met les Hocklines en grande difficulté, ceux-ci prennent leur temps mort. Il semble bien faire effet car ils repartent de l'avant et vont même réduire l'écart peu après. Navaro trouve l'ouverture juste sous la barre transversale pour remettre son équipe à deux longueurs (6-4).

Les Griffons remettent le bleu de chauffe et dominent le jeu. Schmit de loin vient marquer à son tour (7-4).

Gauthier qui longe la cage toulousaine vient y glisser la rondelle pour creuser encore l'avantage de son équipe (8-4).

La partie continue sur un rythme endiablé, les Bisontins gèrent leur avance, Toulouse fait de son mieux pour revenir mais Romand reste vigilant avec de rassurantes parades. Anthony Schmit vient conclure cette belle soirée par un ultime but sur un service parfait de Thomas Jouham (9-4). Besançon l'emporte face à Toulouse sur le même score que l'an passé.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Josselyn Marie

** : Thomas Jouham

Besançon s'est fait des frayeurs avec un premier acte délicat face à une équipe adverse rapide et bien huilée. Les Griffons se sont réveillés au bon moment et un énorme moment de réussite leur a permis de s'envoler grâce notamment à la bonne performance de Josselyn Marie la nouvelle recrue locale déjà parfaitement à l'aise. Deuxième succès de suite (troisième si on compte la victoire sur tapis vert dûe au forfait généralisé de Tours) pour Besançon toujours en tête du classement de sa poule. La semaine prochaine, les Griffons se déplaceront à Aubagne son dauphin au classement. Photographe : Philippe Rouinssard

Les Hocklines ont joué très bien et fort dès l'entame du match, une solide première période mais qui ne leur a pas permis de prendre assez d'avance au tableau d'affichage. Le gros retour des Bisontins a fait exploser les Toulousains qui n'ont ensuite plus eu les forces pour raccrocher. Toulouse recevra la semaine prochaine Bordeaux, un sacré challenge encore pour les Hocklines.







