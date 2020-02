Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Les Lions sont rois Bordeaux, leader de la poule se déplace à Besançon, son dauphin. Un match au sommet où le vainqueur sera en bonne position pour finir définitivement en tête avant les playoffs Besançon, gymnase Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/02/2020 à 14:06 Tweeter Besançon - Bordeaux Besançon - Bordeaux

4 - 9

(3-3 1-6)

Dos à dos :



(0-1).

Cette ouverture du score débloque le match et dans les secondes qui suit, les Comtois égalisent. Schmit remonte le terrain et glisse dans un tout petit trou entre la botte et le montant droit de la cage bordelaise (1-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons accélèrent et pressent de plus en plus fort. Anthony Schmit, encore lui, part en break, Dubreuil est trop avancé, et le sniper local lance derrière lui (2-1).

Le match reste disputé mais équilibré. Une faute locale complique le jeu bisontin. Paradis de loin égalise d'un coup de canon (2-2).

Les Lions montrent les dents et font le show, Besançon plie et cède. De Brito lance, le rebond file au deuxième poteau où Horrut est seul et pousse au fond pour remettre le leader devant (2-3).

Les Griffons se relancent plutôt bien et font mouche. Etevenot se décale et envoie un missile dans le but bordelais pour l'égalisation à quelques instants du terme (3-3). La partie est disputée et engagée dès l'entame. Les deux équipes se jaugent dans un round d'observation, brisé par un premier powerplay local. Celui-ci ne donne rien. Bordeaux lance de rapides contres et sur l'un d'entre eux, Blanchet se décale et nettoie la lucarne bisontineCette ouverture du score débloque le match et dans les secondes qui suit, les Comtois égalisent. Schmit remonte le terrain et glisse dans un tout petit trou entre la botte et le montant droit de la cage bordelaiseLes Griffons accélèrent et pressent de plus en plus fort. Anthony Schmit, encore lui, part en break, Dubreuil est trop avancé, et le sniper local lance derrière luiLe match reste disputé mais équilibré. Une faute locale complique le jeu bisontin. Paradis de loin égalise d'un coup de canonLes Lions montrent les dents et font le show, Besançon plie et cède. De Brito lance, le rebond file au deuxième poteau où Horrut est seul et pousse au fond pour remettre le leader devantLes Griffons se relancent plutôt bien et font mouche. Etevenot se décale et envoie un missile dans le but bordelais pour l'égalisation à quelques instants du terme





Les Lions règnent :



(3-4).

Besançon tangue et encaisse un deuxième but dans la foulée. Horrut décale parfaitement Paradis au second poteau qui double la mise (3-5).

Les Griffons sont en difficultés et comettent une faute, rien ne va plus. Cadren complètement isolé dans le slot, reprend victorieusement pour creuser l'avance bordelaise (3-6).

Les nerfs locaux craquent et une nouvelle faute est sifflée, Pergaud perd son sang froid et écope en plus de 10 minutes. Le powerplay girondin fait le métier et parvient une fois encore à trouver Cadren isolé, cette fois dans l'angle, pour alourdir la marque (3-7). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bordelais font le trou mais sont à leur tour pris dans un tourbillon de fautes. En double supériorité, Gautier parvient à trouver l'ouverture (4-7).

Besançon réduit un peu son retard mais va être encore une fois pénalisé au mauvais moment. L'excellent jeu de puissance du leader fait encore merveille et Horrut marque une nouvelle fois (4-8).

Besançon semble assommé mais se fait couler dans la minute qui suit. Martin en solitaire marque à son tour de loin (4-9).

Bordeaux réduit un peu la voilure et la partie se rééquilibre mais le score en bouge plus, le portier bordelais éteint les rares véléités locales.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Romain Horrut

** : Thomas Paradis

* : Théo Gauthier Les Lions démarrent bien cette deuxième période et Blanchet remet rapidement son équipe devantBesançon tangue et encaisse un deuxième but dans la foulée. Horrut décale parfaitement Paradis au second poteau qui double la miseLes Griffons sont en difficultés et comettent une faute, rien ne va plus. Cadren complètement isolé dans le slot, reprend victorieusement pour creuser l'avance bordelaiseLes nerfs locaux craquent et une nouvelle faute est sifflée, Pergaud perd son sang froid et écope en plus de 10 minutes. Le powerplay girondin fait le métier et parvient une fois encore à trouver Cadren isolé, cette fois dans l'angle, pour alourdir la marqueLes Bordelais font le trou mais sont à leur tour pris dans un tourbillon de fautes. En double supériorité, Gautier parvient à trouver l'ouvertureBesançon réduit un peu son retard mais va être encore une fois pénalisé au mauvais moment. L'excellent jeu de puissance du leader fait encore merveille et Horrut marque une nouvelle foisBesançon semble assommé mais se fait couler dans la minute qui suit. Martin en solitaire marque à son tour de loinBordeaux réduit un peu la voilure et la partie se rééquilibre mais le score en bouge plus, le portier bordelais éteint les rares véléités locales.*** : Romain Horrut** : Thomas Paradis* : Théo Gauthier



Bordeaux remporte logiquement et avec brio cette partie au sommet de la poule qui lui permet de sécuriser sa première place jusqu'au bout et ainsi d'affronter le quatrième de la poule Nord pour le premier tour des playoffs. Après un premier acte serré, les Lions ont creusé leur avance profitant d'un powerplay qui a tourné comme un avion et sa bonne offensive a fait le métier pour s'assurer une nette victoire. Les Lions accueilleront Tours, qui ne peut plus rejoindre les playoffs, pour le dernier match de la saison régulière.

Besançon a résisté au premier tiers avant de rapidement se faire mener au score et encaissant but sur but en infériorité. Distancés au score, les Griffons n'ont jamais été en mesure de revenir dans le coup et doit laisser filer une victoire importante contre le leader. Besançon, deuxième n'est pas assuré de conserver son fauteil et devra l'emporter la semaine prochaine face à Toulouse pour verrouiller sa place. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo