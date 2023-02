Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Match référence pour les Griffons Les Griffons toujours derniers de la poule ont réalisé un superbe match face au leader la semaine dernière. Ils espèrent faire de même contre les Bugs. Saint-Médard reste sur un revers à Bourges et voit sa place en playoffs menacé, elle espère se reprendre dans la cité bleue. Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/02/2023 à 12:28 Tweeter Besançon - Saint-Médard Besançon - Saint-Médard

5 - 2

(2-1, 3-1)

Les Griffons une aile devant :





Besançon lance de bons contres mais qui soit se perdent dans la défense soit sont bloqués par Le Gallic. L'intensité est forte en ce début de match à la précision des Rollerbugs répond la solidité du portier local. La première pénalité du match est sifflée contre les Bisontins. Saint-Médard s'installe et presse pour ouvrir le score en vain, la porte reste close.

Photographe : Philippe Rouinssard

Les Griffons repartent à leurs affaires et parviennent eux à faire bouger le compteur. Jouham dans l'angle met en retrait pour Frank dans l'axe, son coup de canon impeccable à mi-hauteur ouvre une première brêche (1-0).

Saint-Médard tente de renverser la tendance et se montre dangereux sur la cage bisontine, sans succès dans un premier temps. Mais les visiteurs poursuivent leur poussée et finalement font sauter le verrou. Gerardin seul devant la cage parvient à pousser au fond pour égaliser (1-1).

Besançon réagit dans la foulée et repart de l'avant. Lukas Frank d'un puissant lancer de loin troue une deuxième fois le filet (2-1).

Les Griffons s'envolent :



(3-1).

Les Griffons se sentent pousser des ailes et accélèrent encore la cadence. Ils sont dans un gros temps fort et font le siège de la cage saint-médardaise. Finalement à force de tentatives ils passent l'épaule. Le lancer de Bideaux dévié traîne dans l'angle, Vautrin le pousse au fond entre le poteau et les roues du gardiens (4-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bugs reprennent leurs esprits et renversent progressivement la vapeur. Besançon souffre, plie et finit logiquement par céder. Gerardin et Sableau Fichter partent en break à deux, le premier sert le second qui vient cueillir Romand impuissant (4-2).

La partie se complique drastiquement pour les locaux. Les Rollerbugs surdominent le jeu et mitraillent de tous côtés, Romand virevolte pour tenir le score mais les secondes sont dure et irrespirables côté bisontin.

Frank et Jouham relancent un peu la machine locale pour desserrer l'étau adverse. Une faute est sifflée contre les Bugs mais l'avantage est laissé aux locaux, une deuxième faute sévère est sifflée alors que le jeu continue.

Besançon s'offre donc un épisode à quatre contre deux. Le palet tourne dans les crosses locales et Lequeuche canonne de loin, Frank sur la trajectoire dévie au fond pour compléter le tour du chapeau (5-2).

Les Bisontins respirent mieux et la fin de partie reste agréable se disputant sur un bon rythme mais le score reste figé jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adrien Romand

** : Lukas Frank

Besançon remporte avec panache une deuxième victoire dans ce championnat. Malgré ce bon succès, les Griffons restent derniers car les Corsaires ont également gagnés hier. Les Bisontins solides grâce à une nouvelle performance stratosphérique de leur portier ont su marquer sur leurs temps fort et profitant des powerplays pour s'assurer une belle victoire. La belle performance de la semaine passée a été confirmée et ils faudra confirmer d'ici trois semaines. En effet les Comtois réalisent un long déplacement dans le Sud-ouest le 18 mars ils iront défier Toulouse et le 19 Saint-Médard. Il s'agit des deux équipes que les Griffons ont battu à domicile, s'ils réitèrent l'exploit à l'extérieur ils pourraient abandonner la dernière place et recevoir pour les playdowns.

Saint-Médard s'incline à Besançon, elle n'a pas réussi à profiter suffisamment de ses temps forts en se heurtant à un gardien solide. Les Rollerbugs ont également été aussi trop indisciplinés ce qui leur a coûté cher. La défaite surprise de Bourges à La Teste de Buch permet aux Saint-Médariens de rester 4ème donc en course pour les playoffs. Double dernière confrontation à domicile les 18 et 19 mars pour Saint-Médard qui recevront coup sur coup les Corsaires et les Griffons, les deux dernières équipes de la poule. Normalement la qualification pour les séries ne devrait pas leur échapper. (2-1, 3-1) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







