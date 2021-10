Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey N1 : Premier succès pour les Griffons Les Griffons après deux revers reçoivent Bourges pour espérer enfin accrocher leur première victoire de la saison. Les Alchimistes vainqueurs en ouverture de championnat avaient du s'incliner à domicile pour le deuxième match, ils cherchent une nouvelle recette pour retrouver la victoire Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/10/2021 à 20:18 Tweeter Besançon - Bourges Besançon - Bourges

5 - 3 5 - 3

(2-1, 3-2)

Les Griffons au diesel :





Le jeu est rapide et va dans tous les sens, aucune équipe n'arrive vraiment à tirer son épingle du jeu, ni à dominer la rencontre. Les maladresses sont présentes dans le dernier geste et les portiers tiennent bon. Le gardien berruyer est toutefois plus sollicité en cette première partie de période. Il reste impeccable, bien soutenu par ses coéquipiers.

Sur un contre, Bourges fait mouche le premier. Ouellette lance, Romand repousse dans l'angle, Foulin pousse au fond (0-1). Photographe : Philippe Rouinssard

Coup de froid sur le parquet comtois, les Griffons peinent à se relancer et les visiteurs sont même proches de doubler la mise sans l'intervention du cerbère doubiste. Une bonne offensive locale permet de remettre les pendules à l'heure, Schmit dans l'angle parvient à battre le portier et égalise (1-1).

Une bonne partie, un bon succès :



Jouham seul dans l'axe expédie un missile au fond faisant gronder le public (3-1).

Les Griffons accélèrent mais sont alors pénalisés. La suppériorité numérique ne dure pas longtemps, en effet il ne faut que 2 secondes à Xavier pour réduire la marque d'un tir parfait (3-2).

Le match s'emballe et Besançon inverse la tendance. Gillet bien démarqué dans l'angle gauche fait trembler les filets d'un solide lancer (4-2). Photographe : Philippe Rouinssard

Trente seconde plus tard la sirène retentit de nouveau. Jouham dans l'axe de la cage a cette fois encore trouvé l'ouverture salué par le public (5-2).

Les Alchimistes prennent leur temps morts et concoctent une nouvelle stratégie. Ils parviennent à contenir la fougue adverse et à progressivement renverser la tendance. La partie devient houleuse et les pénalités commencent à tomber. Mais même à quatre contre deux, les Griffons ne parviennent pas à trouver la faille dans l'héroïque défense berruyère et son impénétrable dernier rempart.

Le capitaine des Alchimistes part finalement seul en break et gagne son duel contre Romand permettant à son équipe de reprendre espoir (5-3).

Bourges reste dangereux jusqu'au bout, mais la sortie de son gardien et l'ultime pressing ne donnent rien.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Antoine Gillet

** : Roman Requiem

Besançon tient sa première victoire après un début de saison compliquée, les Griffons s'imposent non sans s'être fais quelques frayeurs face à un courageux adversaire. Photographe : Philippe Rouinssard Le RHB a su marquer aux bons moments pour prendre l'ascendant en toute fin de première période et ne plus le lâcher. Il faudra poursuivre sur cette lancée pour avoir plus de sérénité lors des prochaines rencontres.

Bourges doit s'incliner logiquement en Franche-Comté, les Alchimistes ont été dur au mal et courageux. Porté par leur gardien, les Berruyers ont été devant une partie du premier tiers avant d'encaisser trois buts coup sur coup.Un écart que Bourges malgré ses efforts n'aura pas pu remonter. Les Alchimistes tenteront de rebondir dès le prochain match de N1.







